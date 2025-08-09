Historial Racing vs Boca en el fútbol argentino: así están en los partidos

Historial de Racing vs Boca en el fútbol argentino

Boca y Racing se enfrentan este sábado en lo que será una nueva edición de uno de los clásicos más históricos del fútbol argentino. La fecha 4 del Torneo Clausura 2025 presenta un duelo que llega en un momento particular para ambos equipos.

El duelo de este sábado a las 16:30 en La Bombonera promete ser especial por el momento que atraviesan ambos equipos. Boca necesita imperiosamente una victoria para salir de la crisis que lo tiene con apenas dos puntos en tres fechas del Clausura 2025. Racing, por su parte, buscará aprovechar su buen momento ante el eterno rival para sumar confianza de cara a sus compromisos en la Copa Libertadores.

¿Cómo está el historial entre Boca y Racing?

El historial general entre ambos clubes muestra una clara superioridad del Xeneize en más de un siglo de enfrentamientos oficiales. Teniendo en cuenta tanto la era amateur como la profesional, los equipos se vieron las caras en 219 ocasiones. Boca logró 94 victorias frente a las 73 de Racing, con 52 empates completando las estadísticas. Esta ventaja de 21 partidos a favor del conjunto de La Ribera se mantiene estable a lo largo de los años.

En los torneos nacionales de Primera División, el dominio boquense se hace más evidente con 84 triunfos contra 56 de la Academia en 183 partidos disputados. Las copas nacionales muestran un panorama diferente, ya que Racing tiene ventaja con 12 victorias contra 4 de Boca en 18 enfrentamientos. Sin embargo, en competencias internacionales el Xeneize recupera la supremacía con 5 triunfos contra 1 de Racing y 7 empates en 13 duelos.

Los números más recientes favorecen a Racing, que se impuso en los últimos dos cruces directos. En febrero de este año, por el Torneo Apertura 2025, la Academia venció 2-0 en el Cilindro de Avellaneda con goles de Luciano Vietto y Adrián "Maravilla" Martínez. El partido anterior, por la Liga Profesional 2024, también terminó con victoria racinguista por 2-1 gracias a las anotaciones de Juan Nardoni y Roger Martínez.

El año 2024 mostró un reparto equitativo en los enfrentamientos entre ambos equipos. Racing se llevó dos victorias importantes: el 2-1 en la Liga Profesional y el 2-1 en la Copa de la Liga 2023. Por su parte, Boca logró desquitarse con un contundente 4-2 en la Copa de la Liga 2024, en un partido repleto de goles donde brillaron Lucas Blondel, Edinson Cavani y Nicolás Valentini. Además, el Xeneize avanzó en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 tras dos empates 0-0 y una definición por penales favorable.

Las cifras de goles también reflejan el dominio histórico de Boca, que acumula 316 tantos a favor contra 281 de Racing en todos los enfrentamientos. Sin embargo, Racing mantiene una racha positiva como local ante el Xeneize en competencias nacionales, con 6 partidos sin perder en el Cilindro (4 victorias y 2 empates). Esta estadística adquiere relevancia especial considerando que el próximo sábado Racing visitará La Bombonera buscando extender su buena racha reciente en el clásico.

Historial completo Racing vs Boca