El mal momento de Agustín Rossi en Arabia Saudita en la goleada del Al Nassr

El arquero que se marchó del "Xeneize" no tuvo una buena noticia en Arabia Saudita.

Agustín Rossi, que se marchó en conflicto de Boca Juniors, fue suplente por primera vez desde su llegada a Arabia Saudita y Al Nassr venció 4-0 a Al Wheda por la jornada 16º para quedar puntero del torneo local. Los cuatro goles fueron de Cristiano Ronaldo, que marcó sus primeros tantos en el país asiático

La decisión del entrenador Rudi García de relegar al banco de suplentes a Rossi llamó la atención a la prensa saudita. Si bien el arquero argentino no había tenido buenas actuaciones en sus dos primeros partidos, en los que recibió cinco goles, nada hacía suponer que su titularidad estaba en riesgo, ya que incluso en los entrenamientos era la primera opción. Sin embargo, el DT francés rompió el tablero y elijió a Nawaf Al-Aqidi como el reemplazante.

La determinación parece que dio resultado porque Al nassr mostró un gran nivel y goleó a Al Wheda. Incluso el portero que reemplazó a Rossi tuvo una acción destacada para evitar el descuento del equipo visitante, que se ubica en los últimos puestos de la tabla. Otro de los argentinos que no vio acción fue Gonzalo "Pity" Martínez por una lesión muscular de la que se está recuperando.

Rossi, en el banco de suplentes de Al Nassr.

Vale recordar que Rossi llegó al equipo saudita luego de firmar un preacuerdo con el Flamengo de Brasil que se hará efectivo a partir del 1 de julio. Como no iba a atajar en el "Xeneize" en todo el semestre, la posibilidad de Al Nassr llegó en el mejor momento, ya que le dejó un dinero al club y le da la posbilidad al portero que no pierda rodaje hasta mitad de año.

Ruggeri explotó de bronca contra Ibarra por el presente de Boca: "Te comprometen"

Oscar Ruggeri le mandó un mensaje a Hugo Ibarra por su presente en Boca.

Oscar Ruggeri explotó contra Hugo Ibarra en pleno ESPN F90 por sus decisiones en Boca Juniors. El ex jugador analizó la tarea del "Negro" como DT del "Xeneize", cuestionó su tarea en los primeros partidos de la temporada 2023 y lo hizo en un tono para nada agradable. Igualmente, más allá de la derrota con Racing en Abu Dhabi, el elenco "Azul y Oro" no perdió en la Liga Profesional y se mantiene como uno de los firmes candidatos a levantar el trofeo.

El triunfo en el debut contra Atlético Tucumán en la Bombonera generó sensaciones positivas dentro del equipo, pero una semana después empataron con Central Córdoba de Santiago del Estero y comenzaron las especulaciones. Para colmo, el entrenador no tuvo en consideración a algunos futbolistas como Luca Langoni o Gonzalo Morales y recibió fuertes críticas. El "Cabezón" fue uno de los que apuntó contra él y lo destrozó al aire del canal de Disney.

"Todos queremos ganar, yo primero que nadie. Pero también hay algo importante para los jugadores y es la confianza. Vamos por la segunda fecha recién, no nos desesperemos. Tranquilidad. Los jugadores que la gente quiere ver van a tener sus oportunidades sin lugar a dudas. Es un año muy largo, con muchas competencias y les tengo que dar confianza", soltó Hugo Ibarra en la conferencia de prensa posterior a la igualdad con el "Ferroviario".

"Eso quiere decir que va a repetir. Termina la conferencia diciendo que le va a dar confianza a los jugadores y que recién va la segunda fecha. Y el día que se hace fútbol me saca del equipo... voy y le digo: '¿Te escuché diciendo que me ibas a dar confianza y me diste un partido?' Son declaraciones que te comprometen y quedás preso", sentenció Ruggeri en respuesta a los dichos del estratega en conferencia de prensa. Ante esto, quien opinó de manera contundente y coincidió con su compañero fue Sebastián "Pollo" Vignolo, quien lanzó: "Es un peligro".