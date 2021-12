El increíble destino que tuvo el cheque de campeón de Boca: "¿Qué hace acá?"

Enterate a dónde fue a parar el cheque gigante que le entregaron a Boca Juniors por ganar la Copa Argentina y la familia de qué jugador se lo quedó.

Si algo no falta en los festejos cuando un equipo avanza de ronda en la Copa Argentina es la famosa foto con el cheque gigante que representa el dinero que obtienen. Además, cuando hay un campeón, la familia de los jugadores está autorizada a ingresar al campo de juego a celebrar con los futbolistas. En este caso, se juntaron ambos puntos y el cartón con los $7.500.000 de premio que obtuvo Boca Juniors quedó en las manos de la madre de Marcos Rojo y fue a parar a su casa.

La felicidad de sus allegados no es para menos, ya que el exdefensor de Estudiantes de La Plata y Manchester United, entre otros, ganó su primer título vistiendo la "Azul y oro". Lo logró luego de recibir algunas críticas por distintos errores que con el tiempo dejó atrás. De a poco se convirtió en un importante referente del plantel por la experiencia y la carrera que tiene.

Su mamá, Carina Arellano, levantó el cheque simbólico del césped del Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero mientras los campeones celebraban la victoria ante Talleres y el certamen obtenido. De ahí en más, no se separó de él ni para que otras personas se saquen fotos. Tal es así, que horas después la hermana del experimentado zaguero, Micaela Rojo, dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram.

"Recién me levanté y me cago de risa porque en las fotos mi mamá estaba todo el tiempo con el cheque y dije 'ahora voy a ver si lo trajo', descansando. ¿Qué hace acá? Explicámelo por favor. Es un angelito, no sé si despertarla para saludarla o no, me da miedo", lanzó mientras filmaba una historia en la mencionada red social enfocando a su madre mientras dormía. "Lo peor es que mi mamá encuadra todo. Le hicimos sacar varios cuadros porque la pared era un asco", culminó.

El picante comentario de Marcos Rojo contra Gallardo

El defensor "Xeneize" se descargó en diálogo con TyC Sports una vez culminado el partido ante la "T". Dejó atrás lo sucedido en el último Superclásico disputado en el Estadio Monumental cuando se fue expulsado a los 15 del primer tiempo. Además, reveló un detalle inédito sobre lo sucedido antes de su llegada al club de La Ribera y el interés que mostraron por él desde Núñez.

"Una persona de River me llamó y me dijo que vaya porque iba a ganar todo, pero no ganó todo porque acá lo ganamos nosotros", culminó el zaguero. Dejó un picante comentario dirigido al "Millonario" y posiblemente a Marcelo Gallardo, quien muchas veces se encargó de contactar a los posibles refuerzos para que se sumen al plantel. Sin embargo el defensor optó por ponerse la "Azul y oro".