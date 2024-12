El guiño de un crack argentino a Riquelme que ilusiona a todo Boca

Con la llegada del chileno Carlos Palacios en el inicio del mercado de pases para Boca Juniors, ahora la dirigencia continúa en la búsqueda de nuevos nombres para el plantel que comanda Fernando Gago. En las últimas horas, una joven figura argentina lanzó un impensado guiño para Juan Román Riquelme y compañía que generó expectativa en el "Xeneize". Por supuesto, las chances de que llegue al club crecen y en la dirigencia se ilusiona.

Se trata del exhombre de Banfield, Giuliano Galoppo, quien actualmente viste los colores de San Pablo de Brasil. La realidad es que no suma tantos minutos en cancha, no ve con malos ojos una salida a la brevedad y aunque estaba a punto de pasar a Santos del mismo país, finalmente el pase no se concretó. Esto acrecentó la posibilidad de que se calce la "Azul y Oro" y, según trascendió, ya hubo una oferta para sellar el vínculo.

El periodista César Luis Merlo afirmó que el "Xeneize" estaría dispuesto a abonar el 50% del pase del volante con pasado en el "Taladro" y avanzó en la gestió. A su vez, agregó que "tiene ganas de estar y de tener continuidad". Por este motivo, todo indica que llegaría en este mercado de pases más allá de que no es el único equipo del fútbol argentino que lo tiene en sus planes. Es que Talleres de Córdoba también se perfila para pelear mano a mano con el elenco de La Ribera por el mediocampista.

Lo que sorprendió en el mundo Boca fue que el propio jugador con su representante frenaron la chance de pasar a Santos cuando restaban detalles para sellar la negociación. Cabe destacar que ya sonó en las paredes de la Bombonera en otras ocasiones pero el panorama era más complicado ya que sí tenía lugar en San Pablo y hasta fue goleador del Campeonato Paulista en 2023. Con este panorama y su negativa al "Peixe", se encamina a vestir la "Azul y Oro" en 2025 para afrontar tanto los torneos locales como la Copa Libertadores.

Los números de Galoppo en su carrera

Clubes : Banfield y San Pablo de Brasil.

: Banfield y San Pablo de Brasil. Partidos jugados : 146.

: 146. Goles : 31.

: 31. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Copa de Brasil 2023 y Supercopa de Brasil 2024.

Giuliano Galoppo, candidato a llegar a Boca Juniors

Riquelme va por una joya argentina que juega en la Premier League

Se trata nada más y nada menos que de Marcos Senesi, quien actualmente viste los colores de Bournemouth de Inglaterra y es uno de los que integra la lista presentada por Gago con respecto a los refuerzos. El exjugador de San Lorenzo está entre las posibilidades, pero lo cierto es que no será fácil que las conversaciones lleguen a buen puerto. Por lo pronto, hay interés no sólo desde la institución de La Ribera, sino también del entorno del defensor.