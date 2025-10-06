Miguel Ángel Russo atraviesa nuevamente días delicados. El actual entrenador de Boca Juniors permanece bajo seguimiento médico luego de una serie de internaciones que reavivaron la preocupación por su salud. En este sentido, la decisión del club de contar lo mínimo indsipensable y, además, de respetar la decisión de la familia lleva a que la información sobre el estado de salud sea escueta. A sus 69 años, el técnico que supo superar un cáncer en el pasado enfrenta ahora nuevas complicaciones vinculadas a infecciones y episodios de deshidratación.

A lo largo de su vida, Miguel Ángel Russo tuvo que pasar múltiples situaciones complicadas en su vida, con internaciones y un control de su salud que, desde hace un largo tiempo, lo aqueja desde lo ocurrido en Colombia.

El antecedente clave: el cáncer detectado en Colombia

En 2017, mientras dirigía a Millonarios de Bogotá, Russo fue diagnosticado con un cáncer de vejiga que luego derivó en la detección de un pequeño tumor prostático. A pesar del tratamiento y la cirugía, nunca ocultó que aquella batalla dejó secuelas permanentes. Fue un proceso largo, con operaciones, quimioterapia y un fuerte acompañamiento de su entorno futbolístico y familiar. Desde entonces, su salud ha requerido controles periódicos y atención continua.

La etapa más dura: dirigir y luchar al mismo tiempo

Durante su tiempo en Colombia, Russo enfrentó lo que él mismo describió como “una doble pelea”: mantener en pie un equipo competitivo mientras combatía una enfermedad compleja. Aun en medio del tratamiento, no quiso dejar su cargo y se mostró en público en plena recuperación, gesto que generó una gran empatía entre hinchas y jugadores. Hugo Gottardi, quien es su amigo, en una entrevista contó una anécdota: "Me acuerdo que estábamos jugando un partido importante y le dije: ´Que partidito que tenemos..." y él me contestó "Esto no es nada, yo me jugué el partido dentro del quirófano. El ya estaba mas allá de todo eso. El salió de un cáncer bravo, de una operación brava y salió bien, entonces esto que vive en Boca es un partidito de fútbol. Pase lo que pase en Boca, siga o lo despidan a él no lo va a afectar en nada. Tiene una vida recorrida, salió de una enfermedad muy brava".

La internación en Buenos Aires y el diagnóstico reciente

A comienzos de septiembre de 2025, Russo fue internado en la clínica FLENI por una infección urinaria detectada en un chequeo de rutina. El cuerpo médico indicó tratamiento con antibióticos e hidratación intravenosa, y tras tres días de evolución favorable, el técnico recibió el alta. Sin embargo, los controles posteriores revelaron que la recuperación sería más lenta de lo previsto, por lo que continuó bajo cuidado domiciliario.

Reinternación y nuevas complicaciones

Semanas después, el 22 de septiembre, debió regresar al FLENI por un cuadro de deshidratación y alteraciones en sus valores clínicos. Los médicos decidieron mantenerlo internado en observación, lo estabilizaron y luego le recomendaron reposo absoluto. Si bien intentó retomar los entrenamientos de Boca, su estado físico lo obligó a reducir su presencia en el día a día del equipo. Desde su entorno reconocen que “la prioridad ahora es su salud” y que su participación en las prácticas quedó momentáneamente suspendida. Desde ese momento, a la actualidad, Claudio Ubeda se hizo cargo por completo del plantel.

El presente: atención domiciliaria y preocupación en Boca

Actualmente, Miguel Ángel Russo continúa tratamiento domiciliario con seguimiento médico permanente. Los últimos reportes indican un cuadro estable pero frágil, que requiere reposo y monitoreo constante. En Boca, el plantel y la dirigencia le expresaron apoyo y respeto absoluto a las recomendaciones de los médicos. Aunque no se difundió un parte oficial, se sabe que Russo mantiene contacto con su cuerpo técnico desde su casa, a la espera de una evolución favorable.