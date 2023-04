Brilló en Real Madrid y Milan y es candidato a DT de Boca: el tapado de Riquelme

Juan Román Riquelme piensa en un "tapado" como el nuevo DT de Boca y es alguien que brilló en Real Madrid, Milan y la Selección Argentina. Los planes del vicepresidente del club.

Juan Román Riquelme ya piensa en "un tapado" para ser el nuevo entrenador de Boca, en reemplazo de Hugo Ibarra. El vicepresidente y máximo ídolo de la historia del club se encontró con el sorpresivo rechazo de Gerardo "Tata" Martino a la propuesta de la institución, por lo que la lista de candidatos se sigue agrandando.

Luego de haber echado al "Negro", Mariano Herrón quedó al mando del plantel profesional y debutó con una victoria contundente por 3-0 contra Barracas Central como visitante por la Liga Profesional 2023. El ex volante de contención también se hará cargo del debut del equipo en la Copa Libertadores frente a Monagas en Venezuela y se perfila para estar en el banco ante Colón de Santa Fe en La Bombonera.

El tapado de Riquelme como DT de Boca que brilló en Real Madrid y Milan

Uno de los tantos candidatos que Riquelme tiene en la mira para calzarse el buzo del "Xeneize" ahora es nada menos que Fernando Redondo, quien brilló en Real Madrid, Milan y la Selección Argentina. El ex mediocampista de 53 años debutó como jugador en Argentinos Juniors en 1985 y también tuvo un paso por Tenerife.

De acuerdo con TyC Sports, el exfutbolista se suma a la lista de Román de probables estrategas que ya integran José Pekerman, Diego Martínez y Alexander "Cacique" Medina. Sin experiencia como entrenador todavía, sería un verdadero batacazo que tomara las riendas del "Xeneize" en este momento complejo y con una larga seguidilla de partidos por delante.

Redondo, campeón de la Champions con Real Madrid.

Según comunicó la señal deportiva, "Román lo llamó, Redondo ya habló dos veces con Riquelme y le gusta mucho el plantel". También aseguraron en el canal que el exjugador "quiere empezar a dirigir". Por último, revelaron que desde Boca le prometieron "tener injerencia también en la Reserva y ser preponderante en los refuerzos" para el mercado de pases de mediados de 2023.

El día que Redondo habló de Riquelme

En 2012, dos años antes del adiós de Román como jugador, el exmediocampista declaró en el sitio El último 10: “Soy un admirador de Riquelme, realmente. Los que tuvimos la suerte de jugar y disfrutar de este deporte, necesitamos de jugadores como él. Yo siempre disfruté de su juego y espero que no se retire nunca, ese es mi deseo como amante del fútbol". Además, había opinado que "la verdad es que es un jugador con una clase excelente".

Incluso, había opinado que "no es solamente eso, sino también su personalidad, es un jugador que maneja los partidos, que maneja los tiempos, hace goles y define los partidos cuando más se necesita. Tiene ese pase gol tan difícil, pareciera que tiene más de dos ojos". "No hay jugadores como él, tenemos la gran suerte de que sea argentino y disfrutarlo. Principalmente eso, soy un gran admirador”, había completado en ese entonces. Por su parte, el ex-Boca lo había elogiado inicialmente: "Me hubiera gustado jugar con Redondo".