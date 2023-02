Boca y los calientes pasacalles por la clausura en La Bombonera: "Contra todos"

Los alrededores de la Bombonera amanecieron con calientes pasacalles por la clausura de la tribuna superior sur del estadio. "Le hicieron mal al club" y "Boca contra todos", fueron algunos de los mensajes.

Muchos hinchas de Boca arden de furia por la clausura de la tribuna superior sur de la Bombonera para el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2023. De hecho, los alrededores del estadio Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron con calientes mensajes por parte de algunos fanáticos por esta situación, que dejará al equipo dirigido por Hugo Ibarra con 5.000 aficionados menos para este encuentro.

Los pasacalles en las inmediaciones del escenario en el que se disputará el cotejo reafirman la bronca de los seguidores del "Xeneize" por esta situación determinada desde la Fiscalía especializada en Eventos Masivos, encabezada por la burócrata Celsa Ramírez. Ello se debió a que se constataron "exceso de aforo y fisuras" en la parte inferior de la bandeja, además de otras imágenes virales en las redes sociales en las que se vio una pileta "pelopincho" en la zona y la presencia de varios hinchas que nada debían hacer allí. Desde la dirigencia del club encabezada por Jorge Amor Ameal sospechan que se trató de una movida política del macrismo por parte de la oposición liderada por el expresidente Daniel Angelici, socio de Mauricio Macri, para perjudicar la imagen de la cúpula actual.

Los pasacalles en Boca por la clausura en La Bombonera: "Le hicieron mal al club"

Con dos mensajes picantes que no estuvieron firmados en las adyacencias del estadio Alberto J. Armando, algunos hinchas se quejaron por la decisión de la fiscala Ramírez. Con un fondo blanco con letras azules, se pudo leer "no le hacen mal a la dirigencia, le hacen mal al socio. Le hicieron mal al club desde adentro; ahora lo hacen desde afuera". En referencia a la directiva anterior y actual oposición liderada por el macrismo, aunque sin mencionarla, la inscripción fue más allá aún: "Boca contra todos y contra ustedes. El sentimiento no se clausura".

Los fuertes pasacalles en los alrededores de La Bombonera.

Los fuertes pasacalles en los alrededores de La Bombonera.

Ameal liquidó a la oposición de Boca: "Alguien metió la mano"

Durante la entrevista con el programa partidario Azul y Oro (Radio 10, AM 710), el presidente de la institución de La Ribera apuntó que "durante nueve años jamás pasó nada, alguien metió la mano para que suceda...". "No es casual, y esto podría haber sido el lunes para que nos dé la posibilidad de defendernos", disparó en la misma dirección. "Pero está hecho con mala intención: se podría haber realizado de otra manera y mejor. No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas, pero realmente sospecho de todo esto. Un sábado nos clausuran para el domingo... Había mil formas para evitarlo", completó.

El fuerte comunicado de Boca tras la clausura en La Bombonera

Mediante sus canales oficiales, en Boca lanzaron un fuerte mensaje tras la clausura de la tribuna:

"Hoy sábado, a solo 24 horas del partido que nuestro equipo disputará ante Central Córdoba, la fiscalía de Eventos Masivos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires resolvió clausurar la tercera bandeja sur de la Bombonera. Ante esta medida, el Club Atlético Boca Juniors comunica que, como siempre, ha cumplido con todos los procedimientos necesarios; ha entregado los datos estructurales y los estudios de ingeniería pertinentes a la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad de Buenos Aires para tener habilitado y en regla nuestro estadio.

Resulta extraño que al haberse realizado el partido el día domingo y que, nuevamente por pedido de la Fiscal Celsa Ramírez, la justicia esperó hasta hoy para emitir la clausura dejando al Club y sus hinchas sin capacidad de resolución. Boca Juniors lamenta esta decisión judicial, que considera injusta, discriminatoria, sorpresiva e inoportuna, debido a la proximidad del evento. Fiel a su costumbre y a una de las prioridades que ha fijado esta Comisión Directiva, desde su asunción en diciembre de 2019, el club velará por la seguridad de los y las hinchas que concurran este domingo a alentar al equipo".