El diseño conmemora la Copa Intercontinental ganada en Japón ante Real Madrid.

El Club Atlético Boca Juniors lanzó una nueva camiseta en conmemoración de la Copa Intercontinental ganada ante Real Madrid en Japón, allá por el año 2000. Con un diseño íntegramente azul, detalles amarillos y el escudo xeneize en el pecho, también pueden observarse insignias en el idioma japonés que hacen alusión al logro obtenido en Tokio con la fecha correspondiente (28 de noviembre de 2000).

Los hinchas del club azul y oro explotaron en las redes halagando el nuevo diseño y manifestando sus deseos de poder adquirirlo a la brevedad. En tanto, la camiseta se utilizará de forma oficial este mismo sábado, cuando los de Miguel Ángel Russo reciban a Arsenal de Sarandí en La Bombonera desde las 19:20 horas.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca

El precio de la camiseta es de $6799 y ya se puede adquirir en la tienda oficial de Adidas. Este es el único impedimento para gran parte de los fanáticos que quieren hacerse de este nuevo diseño: les gusta, pero consideran que el precio es excesivo dadas las circunstancias económicas que atraviesa el país fruto de la pandemia por el coronavirus.

Lo cierto es que la impresión que ha causado este nuevo lanzamiento de la marca de las tres tiras fue más que positivo. Con una presentación totalmente diferente a las tres camisetas estrenadas desde comienzos de 2020 a la fecha, esta es sin dudas la más diferente y trasgresora respecto a los diseños llevados adelante por Adidas desde que volvió a ser la marca que viste al elenco xeneize.

Mario Pergolini estalló contra el VAR

El vicepresidente de Boca, Mario Pergolini, puso un manto de sospecha sobre la administración del VAR por parte de la Conmebol, al considerar que “algo raro está pasando” por la disparidad de criterios para resolver jugadas de similares características.

El dirigente cuestionó que el chileno Roberto Tobar haya perdonado al defensor de Inter de Brasil Moisés por una dura entrada a Carlos Tevez y que Agustín Obando, del equipo Xeneize, recibiera la expulsión sobre el final del partido ante una falta parecida.

Con ironía, Pergolini advirtió: “Llama poderosamente la atención, amigos del VAR, que siempre están de espaldas y no dan la cara... ¿Serán daltónicos? Todo lo que sea azul y amarillo a lo mejor no lo están viendo correctamente, o no lo analizan de la misma manera”.