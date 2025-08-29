Boca recibió una gran noticia y Miguel Ángel Russo hará un cambio para visitar a Aldosivi

Boca Juniors visitará a Aldosivi para buscar la tercera victoria al hilo: la buena noticia para Russo y el único cambio que hará en el equipo.

Boca Juniors buscará este domingo frente a Aldosivi su tercera victoria consecutiva y, cuando había preocupación en Miguel Ángel Russo con respecto a la formación, recibió una buena noticia. El entrenador, finalmente, podrá utilizar a Rodrigo Battaglia, quien estaba en duda por una molestia y dio indicios del cambio que realizará en defensa.

El pasado miércoles, el exjugador de Huracán y Atlético Mineiro no pudo entrenar debido a una fuerte sobrecarga en la pierna y encendió las alarmas en el cuerpo técnico. Sin embargo, luego de no exigirlo, el mediocampista este viernes se ejercitó a la par de sus compañeros y, según informó ESPN, jugará de titular en Mar del Plata.

Su presencia, en los dos triunfos por el Torneo Clausura, fue importante en la mitad de la cancha del "Xeneize" junto a Leandro Paredes, quienes se repartieron el centro y el equipo, a partir del buen pie de ambos, mostró una mejor construcción de juego. Por eso, todo indica que los dos volverán a ser la dupla de intocables.

El cambio que hará Russo en Boca vs. Aldosivi

Por otro lado, debido a la lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo que padeció Marco Pellegrino y que lo dejará casi tres semanas afuera, Russo deberá hacer un cambio por obligación. En reemplazo del jugador surgido en Platense ingresará Ayrton Costa, quien jugó por última vez en junio pasado por el Mundial de Clubes, en la derrota ante Bayern Munich.

Cabe recordar que el zurdo estuvo varias semanas sin protagonismo debido a que sufrió un desgarro en dicho torneo, que le llevó una larga recuperación. Aunque fue convocado por el entrenador y estuvo en el banco de suplentes en el actual Torneo Clausura, sería la primera vez que lo haga desde el inicio.

La probable formación de Boca vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Cuándo juegan Boca vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Tiburón" y el "Xeneize" tendrá lugar este domingo 31 de agosto a las 14.30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Dicho recinto abrirá sus puertas para este compromiso correspondiente a la séptima fecha del Clausura. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

Los jugadores lesionados de Boca

Además del exjugador de Huracán y Milan de Italia, el conjunto de La Boca ya cuenta con las figuras de Tomás Belmonte y Ander Herrera, que están trabajando para ponerse a disposición del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos. Los trascendidos señalan que los dos se encuentran en la etapa final de sus recuperaciones y al producirse un parate en el fútbol argentino por las Eliminatorias Sudamericanas podrán estar punto desde lo físico con el fin de estar disponibles contra Central Córdoba.

El caso del volante español es bastante particular porque desde su llegada en el verano hasta la actualidad registra cinco lesiones musculares, que le impiden ser una alternativa confiable. Es por ello que se está desarrollando un plan de entrenamientos cuidados en donde da pequeños pasos para ver cómo responde. La última semana lo tiene al jugador con trabajos con pelota y luego podría incorporarse a los ensayos formales de fútbol.