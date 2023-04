Almirón, DT de Boca, calentó el Superclásico y picanteó a River: "No le sirve"

Jorge Almirón, DT de Boca, calentó el Superclásico y picanteó a River en las redes sociales. La curiosa chicana del entrenador al "Millonario".

Jorge Almirón, el entrenador de Boca, calentó el Superclásico y picanteó a River una semana antes del partido en El Monumental. El director técnico de 51 años ya vive la antesala a su primer cruce de su carrera entre los dos equipos más grandes del fútbol argentino. A través de su cuenta de Instagram (@jorgealmironoficial), liquidó al "Millonario" y a la prensa.

Con varias historias bosteras posteriores a la victoria por 3-1 frente a Racing en La Bombonera, el DT que fue campeón con Lanús compartió el sentimiento del hincha y ya espera el duelo en Núñez como un aficionado más. A 16 puntos de su archirrival, que está en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2023, "El Xeneize" intentará arruinar el andar impecable del conjunto liderado por Martín Demichelis.

Almirón se la pudrió a River antes de su primer Superclásico: "Boca es el más grande"

El ex estratega de Independiente y San Lorenzo, entre otros, replicó en Instagram la historia del perfil partidario @huevoxeneize. La misma consta de un video de un minuto con la voz en off de un hincha que dice que "garpa que Boca esté mal y que River está bien, porque Boca es el más grande de la Argentina". A la vez, sostiene que "cuando gana Boca, no le sirve a nadie. Cuando pierde, están todos gritando los goles... si juegan Boca contra River y gana River, el título es que perdió Boca".

El entrenador simplemente agregó el posteo el mensaje de "sabias palabras". También subió otras stories del equipo festejando los tres puntos en casa ante "La Academia", con reels y fotos incluidos. De esta manera, el elenco de La Ribera aguarda el encuentro más esperado, en el que buscará su tercera victoria consecutiva frente a "La Banda".

La picante historia de Almirón contra River.

Cuándo juegan River vs. Boca hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Demichelis recibirá al de Almirón en El Monumental el domingo 7 de mayo de 2023, a las 17.30 horas, con el árbitro aún a definir. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TNT Sports y ESPN Premium, para los cuales hay que tener contratados los servicios del cable y el Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Star+, la plataforma exclusiva paga de ESPN, y de otras aplicaciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.