No son horas fáciles para el ídolo de Boca Juniors. Carlos Tevez ha sufrido el fallecimiento de su padre, Don Segundo, hace nueve días y su primera decisión fue dejar la actividad profesional (al menos, de forma provisoria) para recluirse en su casa de Brandsen junto a su familia y sacar fuerzas en un escenario complicado. Mucho se especuló con su posible retiro del fútbol. Sin embargo, en la mañana del martes 2 de marzo el "Apache" regresó a los entrenamientos.

Ahora bien, en TyC Sports filtraron la frase con la que Tevez le habría manifestado a sus íntimos la posibilidad de colgar los botines: "El cuerpo me pide volver, pero la cabeza no". Es cierto que su vuelta a las prácticas es un hecho y en Twitter ya es tendencia su nombre por haber terminado con las dudas sobre su futuro. Sin embargo, que haya retomado la actividad no es sinónimo de continuidad.

El estado anímico de Carlos Tevez ha quedado maltrecho, y será de vital importancia saber cómo repercute la vuelta a la rutina en su aura para así conocer si le está haciendo bien el volver a enfocarse en los compromisos que el "Xeneize" tiene por delante. De hecho, la licencia con la que contaba tenía fecha de vencimiento indeterminada, y para el próximo partido por la Copa Argentina ante Claypole no ha sido convocado. ¿Qué será del futuro del "Apache"?

Eduardo "Toto" Salvio se rompió los ligamentos

En horas de la mañana de este lunes 1 de marzo, el Departamento Médico de Boca Juniors confirmó la peor noticia para Eduardo "Toto" Salvio. El futbolista estrella del plantel comandado por Miguel Ángel Russo sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará, como mínimo, seis meses fuera de las canchas.

Mediante su cuenta de Twitter, el "Xeneize" anunció la pésima noticia deseándole una pronta recuperación a Salvio bajo el hasthag #FuerzaToto. "Eduardo Salvio: ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda", sostuvo el anuncio, generando malestar generalizado entre los hinchas del club azul y oro. De esta forma, el volante ofensivo recién regresará a las canchas a finales de 2021, si es que la rehabilitación de su lesión avanza en tiempo y forma.

A su falta de juego, Boca Juniors sumó preocupación por las lesiones de Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz, quienes debieron ser reemplazados promediando el primer tiempo del partido disputado frente a Sarmiento en la Bombonera. Los dos futbolistas del xeneize se lesionaron en sucesivas jugadas, ambas a los 21 minutos del primer tiempo. El DT de Boca, Miguel Angel Russo, admitió que las lesiones complican el panorama de Boca.