Carlos Tevez rompió el silencio y contó cómo es su relación con Riquelme

Carlos Tevez rompió el silencio de la pretemporada con Boca para tocar diferentes temas: desde su arribo al club en pleno apogeo con Juventus, hasta la dolorosa caída ante Santos en la última Copa. Sin embargo, la declaración más esperada por los hinchas era sobre su relación con otro ídolo xeneize, Juan Román Riquelme.

En primer lugar, el Apache también dio detalles de cómo es su relación con el Consejo de Fútbol luego de tener chispazos con algunos integrantes como Jorge Bermúdez y Raúl Cascini. "A mí me interesa jugar y nada más. Lo del Patrón quedó ahí. Los del Consejo saben que cualquier cosa que necesiten con mis compañeros, les puedo dar una mano", comenzó narrando el futbolista de 36 años respecto a las polémicas frases que surgieron por parte del colombiano cuando el delantero gestionaba la renovación de su vínculo en el pasado mes de junio.

Aunque dejó las diferencias de lado, Carlitos agregó: "No tengo demasiada charla. Si tienen que hablar (el Consejo) con alguien, no me meto. Yo estoy para sumar. Estoy para disfrutar de estos momentos, que son prácticamente los últimos de mi carrera. Tengo un año más de contrato".

El Apache irá nuevamente por la Libertadores, objetivo y obsesión de todo Boca. Y si se habla del club, es imposible no tener la imagen de Román, quien se mostró muy presente en los últimos tiempos por el problema de salud del padre de Carlitos: "Mi relación con Riquelme está muy bien, por el tema de mi papá se puso a disposición siempre. Hablamos casi siempre antes o después de los partidos".

Tevez y Riquelme, juntos, en la Selección

Sobre el vice segundo de la institución, el ex Manchester United y City agregó: "Después de los partidos hablamos con Román, me felicita. De fútbol en detalles tanto no entramos. Román en ese aspecto por mensaje no habla. Pero él siempre me dice que esté tranquilo y que tengo que ganar la Libertadores".