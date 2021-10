Filtraron el nombre del ganador del Balón de Oro ¿En qué puesto quedaría Lionel Messi?

A través de las redes filtraron una foto en la que anticipan al ganador del Balón de Oro de este año y Lionel Messi quedaría entre los tres primeros.

La disputa por el Balón de Oro ya comenzó y hay varios candidatos que pelean por él. La definición que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre a las 15:30 (hora argentina) en el Teatro Chatelet de París será entre 30 competidores entre los que se encuentran los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez. Se filtró en las redes una foto de una hoja con el nombre del ganador del trofeo y el resto de los jugadores participantes.

Para decepción de muchos, el astro argentino no está en el primer lugar. Aunque tiene todo para ganarlo, en el listado aparece en el segundo puesto y más lejos aún se encuentra su eterno rival Cristiano Ronaldo. El portugués quedaría noveno varios votos por debajo de quien ocuparía el primer lugar en esta hipotética lista.

Develamos el misterio y el delantero que, según esta nómina, se quedaría con el Balón de Oro es el polaco Robert Lewandowski. El atacante del Bayer Munich es sin dudas uno de los mejores del mundo y lo demuestra con goles en un equipo sólido como lo es el alemán. Finalmente se sacaría la espina de quedarse con este premio que se le negó años anteriores a pesar de su excelente nivel.

Debajo del argentino quedarían Karim Benzema (apoyado públicamente por el "Fenómeno" Ronaldo y Rafael Nadal, entre otros), el egipcio Mohamed Salah del Liverpool y nombres como el de Jorginho, Kylian Mbappé y el anterior mencionado CR7. Más abajo estarían Neymar, Lautaro Martínez y la promesa del Barcelona, Pedri, entre otros.

El listado filtrado

La lista completa

Robert Lewandowski (Bayer Munich)

Lionel Messi (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mohamed Salah (Livepool)

Jorginho (Chelsea)

Kylian Mbappé (PSG)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Harry Kane (Tottenham)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Ruben Días (Manchester City)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Pedri (Barcelona)

Neymar (PSG)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Raheem Sterling (Manchester City)

Lautaro Martínez (Inter)

Phil Foden (Manchester City)

Mason Mount (Chelsea)

César Azpilicueta (Chelsea)

Nicolo Barella (Inter)

Pochettino vs. Neymar y Mbappé por la "Pulga"

"Tuve un problema al decir que Messi debía ganar el Balón de Oro. Neymar y Mbappé me dijeron por qué ellos no. Estaría bien que cualquier jugador del PSG lo ganara pero debe ser para Messi. Y si no lo entrenaría diría lo mismo", afirmó Pochettino en conferencia de prensa luego del empate de su equipo ante el Olympique de Marsella.

El que, al parecer, lejos estuvo de criticarlo fue el arquero italiano Gianluigi Donnarumma quien se consagró campeón de la Eurocopa con su selección y es otro de los candidatos. Cabe destacar que llegó en el mismo mercado de pases que el mejor del mundo y que hace muy poco comparten plantel. Incluso el golero no fue titular todos los partidos por decisión del DT quien eligió por sobre él al costarricense Keylor Navas.