Werner fue durísimo con Santero por lo que pasó en el TC: "En privado"

Werner logró su primera victoria de la temporada.

En una carrera que se mostró bastante monótona este domingo, la final del Turismo Carretera de Córdoba tuvo su momento de máximo esplendor en la largada, cuando Julián Santero le arrebató el primer lugar a Mariano Werner en la primera curva del Autódromo Oscar Cabalén. Sin embargo, la alegría del mendocino no duró demasiado, puesto que los comisarios se comunicaron por él con la radio para exigirle que le devuelva el liderato al entrerriano.

La causa de esto fue una supuesta “maniobra peligrosa”, la cual fue negada por el último campeón del TC, que finalmente cedió ante la presión de los comisarios y le devolvió la posición a su rival. Si bien hubo un relanzamiento hacia el final de la carrera, Santero no pudo volver a superar a Werner y terminó en el segundo lugar, por lo que una vez finalizada la carrera se dirigió a hablar con los comisarios deportivos de la ACTC para reclamar aquella decisión.

A su regreso, el piloto de Fispa Corse se mostró con cara de pocos amigos, no levantó el trofeo en el podio ni celebró con sus camaradas y se fue rápido, una situación que llamó la atención del ganador de este fin de semana. De hecho, Werner fue crítico con su adversario frente a los micrófonos de Carburando, donde señaló una falta de actitud del mendocino y lo comparó con el gesto que tuvo él en la definición de la temporada pasada.

Santero no salió en la foto de la celebración.

“Cuando él fue campeón me bajé a felicitarlo, entiendo que hay cosas que no dependen del uno o del otro y creo que no se comportó de la misma manera que me comporté yo, pero lo hablaré en privado”, afirmó el “Zorro de Paraná”, que escaló al noveno lugar de la tabla con esta victoria y ahora tiene 109 puntos, por lo que se mantiene dentro de los doce clasificados a la Copa de Oro.

Posiciones del TC tras la fecha en Córdoba