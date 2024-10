Tras el choque con Franco Colapinto, Liam Lawson contó su versión de lo sucedido en México: “ Innecesario”

Colapinto le saca tres puntos de diferencia a Lawson en el campeonato.

Si algo ha dejado el Gran Premio de México, además de la victoria de Carlos Sainz y el descenso de Red Bull al tercer lugar de la tabla, ha sido las críticas que ha recibido Liam Lawson. El neozelandés no solo le arruinó la carrera a Checo Pérez al dejarlo sin pista, con lo que se dañó el pontón y el suelo del RB20, sino que también protagonizó una situación similar con Franco Colapinto en la vuelta 66.

Tras su ingreso a boxes para cambiar los neumáticos duros por medios, el piloto argentino se puso detrás de Liam Lawson y se dispuso a pasarlo en la primera curva. A pesar de que Franco Colapinto tenía la cuerda y ya le había ganado la posición, el oceánico no se rindió, no frenó lo suficiente y pegó el endplate delantero del VCARB 01 con el neumático trasero derecho del FW46, que por suerte no llegó a sufrir daños.

El tema es que la FIA le impuso una sanción de diez segundos y de dos puntos de la superlicencia de F1 al pilarense, algo sobre lo que fue consultado Liam Lawson al término de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A diferencia de la interpretación que tuvieron los comisarios, el neozelandés considera que Franco Colapinto no fue culpable por lo sucedido y que todo fue un contacto por la carrera misma.

“No se lo atribuyo a él. No creo que haya sido su culpa. Fue solo un incidente innecesario”, señaló el de RB en diálogo con la prensa. De hecho, Liam Lawson reconoce que el contacto se dio porque no pudo frenar a tiempo en la segunda curva cuando intentó recuperar la posición que le había ganado Franco Colapinto: “Intenté dejarle espacio en la curva 1, luego le dejé mucho espacio en la 2, pero obviamente llevaba mucha velocidad y, en ese momento, cuando vi la velocidad que llevaba intenté frenar y salir de ahí, pero me quedé sin espacio y fue un incidente torpe”.

Se viene otra sprint para Colapinto

La semana pasada, Franco Colapinto tuvo su primera sprint en el GP de los Estados Unidos, en la que no le fue demasiado bien, dado que no pudo terminar entre los ocho mejores. Pero ahora el de Williams tendrá su revancha, dado que el Gran Premio de Brasil albergará la quinta carrera sprint del campeonato, la cual se realizará este sábado, por lo que el viernes habrá una sola sesión de prácticas libres antes de la sprint shootout, es decir, la miniclasificación para la carrera corta del sábado.