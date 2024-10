La respuesta de Franco Colapinto a los comisarios por la penalización en el GP de México: “Consecuencia”

Colapinto suma cinco puntos en el campeonato de F1.

A pesar de no haber alcanzado la zona de puntos, Franco Colapinto tuvo otro notable fin de semana en el Gran Premio de México, donde terminó en el decimosegundo lugar y con el extra de haber vencido a uno de sus principales rivales de la temporada. El pilarense tuvo un mano a mano con Liam Lawson en la segunda mitad de la carrera que se extendió por algunos giros y culminó en primera curva de la vuelta 66.

Consciente de que ambos luchan por un lugar en la Fórmula 1 para la próxima temporada, el piloto argentino sorprendió al neozelandés y lo superó por la parte externa de la curva, pero Liam Lawson no se quiso dejar vencer y continuó acelerando. Como resultado, el endplate delantero del VCARB 01 chocó levemente con el neumático trasero derecho del coche de Franco Colapinto, quien afortunadamente no debió lamentar una pinchadura.

Pero lo que sí lamentó el piloto de Williams fue la sanción que le pusieron los comisarios por ese incidente, el cual le valió diez segundos de penalización –que no afectaron su resultado final– y dos puntos en la superlicencia de F1. En diálogo con F1TV, Franco Colapinto se refirió al respecto y dijo: “Es uno de esos casos donde el que está adentro te empuja fuera de la pista. Yo estaba, creo, ligeramente por delante en el vértice y él frenó sobre el polvo y se fue largo y me empujó fuera. Y luego rompió el alerón delantero solo”.

El hecho de que lo hayan sancionado cuando él tenía la cuerda le resulta llamativo a Franco Colapinto, que cree que los comisarios de la FIA evaluaron los daños que tuvo el coche de Liam Lawson en lugar de quién fue verdaderamente el culpable: “Creo que está más relacionado con lo que le pasó a Liam que rompió su alerón delantero, que no es mi culpa, y ellos se fijaron más en esa consecuencia. Por eso me penalizaron con diez segundos. Creo que los comisarios no deberían mirar la consecuencia de lo que pasó después del pequeño incidente”.

El inesperado mensaje de Franco Colapinto a Piastri

Mucho antes de tener su duelo con Liam Lawson, su rival directo por un asiento en RB en la siguiente temporada, Franco Colapinto también mostró su talento cuando mantuvo a raya a Oscar Piastri. A pesar de que el MCL36 es claramente superior al FW46, al de McLaren le costó horrores pasar al argentino, tanto que hasta llegó a impactar en una de las ruedas del Williams, tal como lo destacó el argentino: “Oscar también me golpeó en la primera curva. ¡Parece que todos buscaban mi trasera derecha en esta carrera!”.