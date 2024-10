Franco Colapinto le ganó el duelo a Liam Lawson en México en el medio de la disputa por el asiento de Red Bull para 2025

Colapinto gusta cada vez más y Lawson se ha ganado muchas críticas en la Fórmula 1..

Franco Colapinto cerró este fin de semana su quinta participación en la Fórmula 1, aunque lamentablemente no pudo terminar en la zona de puntos, dado que fue el decimosegundo en cruzar la línea de meta en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A pesar de ello, lo cierto es que el argentino se lleva una victoria personal en el Gran Premio de México, puesto que fue capaz de superar a Liam Lawson en pista durante la etapa final de la carrera.

El fin de semana pasado, el neozelandés se había visto favorecido por la estrategia y las paradas en boxes para terminar por delante del piloto argentino en Austin, pero ahora el de Williams mostró superioridad sobre la pista. Luego de haber perdido varias posiciones tras ingresar a boxes, Franco Colapinto escaló hasta el decimotercer lugar y se puso detrás de Liam Lawson, a quien finalmente pudo superar en la vuelta 66 con una exquisita maniobra.

El piloto de Williams pasó por afuera de la primera curva al oceánico, que luego tocó con el endplate delantero el neumático trasero del pilarense, que por suerte no tuvo que lamentarse de una pinchadura. Lo curioso es que la FIA le puso una sanción de cinco segundos y una penalización de dos puntos en la superlicencia a Franco Colapinto por ese incidente, aunque eso no alteró su resultado en la carrera.

No obstante, Franco Colapinto no le dio importancia a su toque con Liam Lawson y manifestó que fue un asunto de la carrera: “Él frenó muy tarde, se pasó, venía por el polvo, me dejó sin pista y después cuando quiso volver me tocó, así que no pasó nada”. Si bien ninguno de los dos terminó en la zona de puntos y, por ende, no se sacaron diferencias en el campeonato, la sensación reinante es que el argentino cerró mejor la semana que el neozelandés.

Lawson se mete en problemas en Red Bull y favorece a Colapinto

Una de las perlitas que dejó el Gran Premio de México fueron los cruces entre Liam Lawson y Checo Pérez, quien incluso fue a buscar al neozelandés para hablarle al término de la carrera. Lo cierto es que la actitud del joven de la Academia Red Bull no está cayendo bien en la Fórmula 1, primero por lo sucedido la semana pasada con Fernando Alonso en la sprint de Estados Unidos y ahora por sus gestos ofensivos hacia Checo Pérez.

Sin embargo, lo determinante fue que Liam Lawson fue el causante de los daños del RB20 del mexicano al empujarlo fuera de la pista en la primera parte de la carrera, lo que sin dudas será evaluado en Red Bull. En este contexto, Franco Colapinto aparece como una opción atractiva para Racing Bulls en 2025, sobre todo porque tener a Lawson puede hacer caer la imagen de la marca con lo hecho hasta ahora, mientras que el argentino está en un auge de buena imagen con Williams y se muestra correcto tanto dentro como fuera de la pista.