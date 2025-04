Matías Canapino suma dos victorias en la temporada.

Matías Canapino fue el principal protagonista de la primera fecha del Turismo Pista en Concordia, donde obtuvo la pole, ganó las series y se quedó con la primera carrera del año para arrancar la temporada en lo alto de la tabla. Sin embargo, la cita en La Plata lo había complicado, puesto que terminó décimo, lo que lo dejó a tres puntos de Tomás Vitar, quien tomó el liderato con su triunfo en Autódromo Roberto Mouras.

A menos de un mes de aquella carrera, el hermano de Agustín Canapino volvió a festejar este domingo en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde venció con su Chevrolet Onix a Luciano González (+0.788) y Ezequiel Bosio (+1.023) con un tiempo de 25:10.943. El oriundo de Ituzaingó había quedado segundo en la serie y largó del sexto lugar en la tercera fecha de la temporada.

Desde el comienzo de la carrera, Canapino inició una recuperación que se trabó cuando se encontró con Luciano González, quien marchaba primero con su Toyota Etios y el duelo entre ambos se mantuvo hasta la última vuelta. Tal es así que la definición se dio en el giro final, cuando superó al santafesino, que había logrado hacerse con la pole en la clasificación. Por su parte, Bosio completó el podio tras mantenerse tercero tras ser superado por el arrecifeño.

Tras la carrera, Matías se mostró entusiasmado por la victoria y señaló que es clave para la lucha por el campeonato haber vuelto a la punta. “Fue una victoria tremenda. Sabía que tenía ritmo para ir por la victoria y pude aprovechar cuando Luciano se fue un poco largo en la olla. Este triunfo es un gran golpe en el campeonato, volvemos a liderar el torneo, aunque ahora volvemos a cargar kilos: hay que sumar puntos y ser regulares”, afirmó en declaraciones rescatadas por Campeones.

¿Cuándo vuelve a correrse el Turismo Pista?

Luego de la victoria de Matías Canapino en el Autódromo Ciudad de Paraná, el Turismo Pista se tomará unas semanas para el inicio de la cuarta fecha, que se disputará en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio de Rosario. Cabe mencionar que la cita en Santa Fe fue una edición especial en 2024, lo que genera cierta expectativa para la fecha de este año, que se disputará del 2 al 4 de mayo.

Cabe mencionar que todavía no se ha actualizado la tabla de posiciones de la Clase 3 en el Turismo Pista, por lo que no se conoce la diferencia que le sacó Canapino a Tomás Vitar, que finalizó octavo en Paraná. No obstante, ambos pilotos serán el centro de atención en Rosario en la siguiente fecha.