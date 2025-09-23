El TC2000 podría tener otro circuito callejero.

A casi un mes desde la victoria de Leonel Pernía en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, el TC2000 regresará este fin de semana con la disputa de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, que se llevarán a cabo en el Circuito 9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Esta podría ser la última visita del certamen al trazado porteño, al menos por un tiempo, ya que para la siguiente temporada se confirmó que se correrá en un circuito callejero en las inmediaciones del Parque Roca, en el barrio de Villa Soldati.

El anuncio del circuito callejero de Buenos Aires se hizo a principios de mes y ahora la provincia de Santa Fe busca seguir los mismos pasos para recibir al Turismo Competición 2000. Así lo dio a conocer Juan Pablo Poletti, el intendente de la capital santafesina, quien en una reciente entrevista con Carburando afirmó que está interesado en realizar un circuito callejero que permita que el torneo se corra en la ciudad de Santa Fe.

Durante el Gran Premio Argentino Histórico del Automóvil Club Argentino, Poletti reconoció que le gustaría ver al TC2000 en la capital, aunque sabe que la sociedad debería cubrir otras necesidades primero. “No descartamos esa chance. Nosotros somos los más interesados en querer que el callejero vuelva a Santa Fe. Al mismo tiempo, conocemos muy bien la realidad del país y las prioridades de nuestra ciudad. Todavía tenemos muchas calles de tierra y muchos vecinos que no la pasan bien”, afirmó el intendente.

Y es que Santa Fe lleva siete años sin albergar una fecha del TC2000, puesto que la última edición se hizo en 2018, cuando Pernía se quedó con la victoria al mando del Renault Fluence GT en la carrera nocturna, mientras que Agustín Canapino ganó en la diurna con un Chevrolet Cruze. De ahí que la idea se piense a futuro como parte del Plan Estratégico de Turismo 2030, en el que la ciudad busca atraer un mayor caudal de turistas e ingresos del exterior.

“Estamos trabajando en equipo porque el Estado solo no puede. Obviamente, es algo que queremos porque trae turismo, vidriera nacional y sudamericana”, agregó Poletti. Cabe mencionar que el TC2000 ya visitó la provincia santafesina este año con la tercera fecha que se llevó a cabo en Rosario, donde Marcelo Ciarrocchi se hizo con la victoria con su Fiat Cronos a inicios de junio.

El lanzamiento de los 200 Km de Buenos Aires será el jueves.

El TC2000 confirma el regreso al Zonda

Este lunes, Tango Motorsport emitió un comunicado para oficializar al Autódromo Eduardo Copello como sede de la novena fecha del campeonato. De esta manera, El Zonda volverá a albergar al TC2000 en el fin de semana del 10 al 12 de octubre. Cabe mencionar que la última visita a la Quebrada de Zonda en San Juan fue en 2019, cuando Matías Milla ganó con el Renault Fluence.