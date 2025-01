Sorpresa en la F1 por lo que dijo el padre de Checo Pérez de Colapinto

Colapinto fue uno de los rivales indirectos de Pérez en 2024.

Uno de los temas controversiales de la postemporada de la Fórmula 1 2024 fue la posibilidad de que Franco Colapinto se vea beneficiado por la salida de Sergio “Checo” Pérez, quien fue despedido de Red Bull tras el cierre del campeonato. El adiós del mexicano significaba la posibilidad de que el asiento que se libere en Racing Bulls le caiga al pilarense, pero el equipo optó por Isack Hadjar para completar a la dupla de Faenza.

Ahora, el piloto argentino fue confirmado como nuevo piloto de reserva de Alpine, por lo que todavía no tiene un asiento garantizado para volver a la F1, aunque sí es cierto que tiene mayores chances con los de Enstone que en Williams. Aun así, Antonio Pérez Garibay se mostró indignado por el hecho de que Franco no tenga un asiento para competir desde el principio de la temporada que comenzará a mediados de marzo.

“Te voy a ser sincero, me da tristeza ver que Franco no tenga un asiento ya. No me gusta que esté de tercer piloto, pero esto es la Fórmula 1, hay que ganárselo, está todo cerrado”, afirmó el padre de Checo Pérez en diálogo con Marketing Registrado. A pesar de ello, el político mexicano destacó que Colapinto tiene lo necesario para ser protagonista en la máxima categoría y le vaticinó un pronto regreso como piloto de Alpine.

“Te lo puedo firmar ahora con mi cabeza que Franco tendrá pruebas este año en la Fórmula 1. Y te puedo decir que el año que entra tiene un asiento asegurado, pero se lo merecía ya este año”, añadió Pérez Garibay. Además, reconoció que en 2026 podría volver a competir su hijo, lo que dejaría a la F1 al menos con tres latinoamericanos, contando a Franco y a Gabriel Bortoleto, quien debutará este año en Sauber.

La puerta que Colapinto le cerró a Pérez

Semanas antes de que se confirme el arribo de Franco Colapinto a Alpine, una de las opciones que se manejaban era que la escudería francesa contrate a Sergio “Checo” Pérez para reemplazar a Jack Doohan en caso de que no rinda resultados. Al equipo le habría cerrado por todos lados, dado que tendrían una dupla experimentada con Pierre Gasly y una fuente asegurada de ingresos con los patrocinadores del mexicano.

Sin embargo, con la contratación del argentino, Flavio Briatore parece haberle cerrado las puertas a Pérez, que hace unos días aseguró que se tomará unos meses para decidir qué será de su futuro en el automovilismo. “Las cosas vendrán a su tiempo. En los próximos seis meses tomaré una decisión de lo que viene para mi carrera. Estoy totalmente feliz, y ya volveré a la Fórmula 1 si es lo que me hace más feliz”, afirmó el tapatío en declaraciones rescatadas por Carburando.