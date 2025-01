¿Premonitorio?: el día que Colapinto ingresó al boxes de Alpine

Colapinto esperará a la sexta fecha para correr con Alpine.

Los argentinos tenemos un motivo para celebrar este jueves con el fichaje de Franco Colapinto en Alpine tras varios meses de idas y venidas que pusieron en duda su continuidad en la Fórmula 1. Si bien es cierto que no competirá este año, al menos no desde el inicio del campeonato, el ser piloto de reserva en la escudería francesa le da mayores oportunidades de tener un retorno a la máxima categoría que en Williams.

Esto se debe principalmente a que Jack Doohan no está consolidado en el equipo y su primera impresión en el GP de Abu Dhabi 2024 no fue muy buena, por lo que Flavio Briatore no descarta reemplazarlo si no ve un buen ritmo en el australiano. Ahora bien, la historia de Colapinto y Alpine no comenzó ahora y aunque se sabe que las conversaciones iniciaron en Qatar, lo cierto es que hay un antecedente que une al argentino con el equipo.

Y es que durante el GP de Singapur, apenas la tercera carrera del pilarense en la F1, Franco se confundió en su ingreso a boxes y, en lugar de ir en dirección a los mecánicos de Williams, se detuvo frente a los de Alpine. Al darse cuenta del error del joven de 21 años, los mecánicos de la escudería francesa le hicieron lugar para que pueda acelerar e irse en dirección a su equipo, cuyo puesto de boxes estaba al lado.

Con el recuerdo de aquel día, Colapinto escribió en su cuenta de X: “El destino estaba escrito”. Junto al texto, “Fran” incluyó una foto de aquella fallida detención en boxes y un corazón celeste y la bandera argentina tras arrobar al equipo de Enstone, donde competirá con Paul Aron y el japonés Ryo Hirakawa para reemplazar a Doohan, quien estará a prueba durante las primeras cinco carreras del año.

La despedida de Vowles, el jefe de Williams, a Colapinto

Hace unas horas, Williams dio a conocer la salida de Franco Colapinto, quien llegó a un acuerdo multianual con Alpine, tal como lo informó James Vowles. A través del sitio web del equipo de Grove, el británico le dedicó un emotivo mensaje al argentino y le agradeció por esas nueve carreras que tuvo el año pasado sobre el FW46, en las que sumó cinco puntos para la escudería británica.

“A lo largo de nueve carreras memorables con Williams demostró claramente que merece un lugar en la Fórmula 1 y siempre dijimos que lo apoyaríamos para que lo consiguiera”, comenzó el director de Williams. Además, agregó: “Estamos orgullosos de haber devuelto a Argentina a la parrilla de F1, queremos agradecer a Franco por todo lo que ha aportado al equipo y esperamos con ansias las futuras batallas en la pista”.