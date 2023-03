La contundente respuesta de Hamilton sobre su posible llegada a Ferrari en la F1: "El desafìo"

Lewis Hamilton rompió el silencio, habló de los rumores que lo vinculan a Ferrari en la F1 y dejó un contundente mensaje contra la escudería italiana.

Lewis Hamilton habló de los rumores que lo vinculan a Ferrari por su posible llegada a la escudería italiana de la Fórmula 1 y lanzó un contundente mensaje. El piloto británico siete veces campeón del mundo representando a McLaren (2008) y a Mercedes Benz las seis restantes brindó una conferencia de prensa y reveló lo que siente con respecto a esta chance. Luego de un 2022 para el olvido y un flojo comienzo en 2023, el futuro del británico es una incógnita.

El sexto puesto en la última temporada en la que se consagró Max Verstappen sin dudas que fue un golpe duro para el deportista que se acostumbró a los triunfos en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. Para colmo, no arrancó bien este año tras terminar quinto en el Gran Premio de Bahrein, en el que el mencionado neerlandés hizo la pole. Por estos motivos, su pase de Mercedes a Ferrari suena cada vez más fuerte pero Hamilton dejó en claro lo que quiere.

"Mercedes me apoyó desde que tengo 13 años. Teniendo el año difícil que tuvimos el año pasado todavía sigo aquí. Tengamos o no un año difícil en 2023 todavía estaré", soltó el piloto británico acerca de los rumores que lo vinculan a Ferrari, que hoy cuenta con el español Carlos Sainz Jr. y el monegasco Charles Leclerc. Por otro lado, se mostró confiado de cara a lo que se viene en esta temporada: "Soy un luchador y luchamos en equipo. Me encanta el desafío de encontrar soluciones y creo que puedo poner el coche en lugares donde quizás otros no".

Con vistas al 2023 y a revertir lo sucedido semanas atrás en Bahrein, Hamilton sostuvo: "Tenemos que juntarnos como equipo que simplemente no lo hemos hecho bien. No lo hicimos bien el año pasado, pero eso no significa que lo haremos mal esta temporada. Somos múltiples campeones del mundo". Con esto último, el deportista inglés sacó chapa por sus seis campeonatos con la escudería conseguidos en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Hamilton decide no bajarse de Mercedes Benz para ir a Ferrari en la F1

Lewis Hamilton disparó con todo contra los ingenieros de Mercedes

En varias declaraciones, Lewis Hamilton hizo una breve crítica para su propio equipo luego de haber hablado en 2022 tras lo que significó una competencia en la que no llegó a quedarse con el título. Sobre el final del año pasado, Lewis Hamilton le pidió a los ingenieros que se replanteen el concepto "sin pontones" del auto reconocido como W13. Después de lo ocurrido, según las propias versiones del británico, esta misma situación se repitió con el auto que le tocó manejar en la primera carrera del año.

Enojado, en una charla con la BBC, Hamilton lanzó una contundente queja: "Ya les comenté el año pasado los problemas que tenía el coche. He conducido muchos monoplazas de Fórmula 1 en mi vida, así que sé muy bien lo que necesita un coche y lo que no necesita". En este sentido, lanzó un nuevo dardo para su escudería: "Creo que se trata de asumir la responsabilidad, de que admitan lo que hay y digan 'sí, sabes qué, no te escuchamos, no estamos donde deberíamos estar y tenemos que seguir trabajando'".