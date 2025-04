Inesperada crítica de Franco Colapinto a los pilotos de F1: "Nunca"

Colapinto se quedó sin asiento para esta temporada.

Uno de los factores que influyeron en el impacto que tuvo Franco Colapinto en la Fórmula 1 fue su desmedida soltura para establecer vínculos tanto con los aficionados como con la prensa. De hecho, entre sus primeras apariciones tras su debut en el GP de Italia se hicieron virales sus conversaciones con periodistas, incluso con algún que otro cumplido para las mujeres que lo hicieron quedar como un galán y un conquistador en el paddock.

Tal es así que hubo reiterados intentos por controlar las declaraciones del piloto argentino en Williams, aunque recién con su llegada a Alpine ha comenzado a ser algo más cuidadoso con lo que dice y hace frente a la cámara. Y es que la máxima categoría se encuentra en un momento delicado debido a las sanciones que impone la Federación Internacional de Automovilismo ante el lenguaje “fuera de lugar”, algo a lo que se ha referido Colapinto.

Esta semana, el pilarense participó de una entrevista con la revista Esquire, que lo nombró como “el nuevo chico de moda en la Fórmula 1” por su campaña para la indumentaria Scalpers. Durante la charla, Franco mencionó cómo lo diferenció la capacidad de relacionarse con las personas y bromeó con los “dolores de cabeza” que le ocasionó a su jefe de prensa, acostumbrado a manejar con mayor facilidad a los pilotos.

Justamente ese es un factor con el que “Fran” se mostró crítico, puesto que está todo demasiado controlado en la F1. “Los deportistas y los atletas son demasiado cuadriculados. Me acuerdo cuando veía a los pilotos en las entrevistas y pensaba, qué aburrido, podrían contar algo distinto. Les guionizan lo que tienen que declarar y no salen de ahí”, mencionó Colapinto, que luego recordó no solo la postura de la FIA, sino también que las escuderías tratan de resguardar a los pilotos por las posibles consecuencias de sus declaraciones.

“Entiendo que hay bastante presión, que existen penalizaciones y que nunca sabes dónde van a llegar o cómo se van a interpretar tus palabras, por eso estoy intentando volverme más comedido. Incluso asistí a clases de media training para aprender pautas de comunicación, pero todavía no consigo ajustarme completamente al libreto que te indican”, reconoció el argentino.

El argentino espera tener una chance de volver a la F1 este año.

¿Quiénes son los pilotos favoritos de Colapinto?

Durante la entrevista con Esquire, uno de los temas que abordó Franco Colapinto fue quiénes son sus pilotos favoritos en la historia de la Fórmula 1, algo en lo que nombró a dos grandes del deporte mundial: Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna. “Ambos son dos leyendas latinoamericanas”, afirmó el argentino, que reconoció que su máximo referente en su niñez era el brasileño.