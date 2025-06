George Russell pone en duda su continuidad con Mercedes: ¿cuál sería su próximo equipo en la Fórmula 1?

Russell está cuarto en la tabla con 111 puntos.

Desde la partida de Adrian Newey en Red Bull, el rendimiento del equipo austriaco ha comenzado a mermar y Max Verstappen parece cada vez más lejos de conseguir su quinta coronación al hilo en la Fórmula 1. La poca efectividad del RB21 y los errores de la escudería han hecho surgir rumores sobre una posible salida por adelantado si los resultados siguen sin convencer, a pesar de que su contrato vence a finales del 2028.

Esto se debe principalmente a una cláusula que le permitiría al piloto neerlandés romper el vínculo antes de lo pactado en caso de que Red Bull no presente un buen rendimiento, algo que ha seguido atentamente Toto Wolff. En reiteradas ocasiones, el director de Mercedes manifestó su interés por fichar a Verstappen y, aunque en los últimos meses ha afirmado que está conforme con su dupla actual, es sabido que le gustaría contar con el mejor piloto del momento.

Ante dicha situación, el más afectado en la escudería alemana es George Russell, quien este año ocupa el lugar de Lewis Hamilton como piloto principal y tutor del joven Andrea Kimi Antonelli, quien ha demostrado tener mucho para darle al equipo de Brackley. De ahí que el británico no esté convencido de que vaya a obtener la renovación de su contrato que vence en diciembre, algo de lo que habló en una reciente entrevista con Motorsport Total.

“No, no es seguro. Nada es seguro. Si me quedo en Mercedes, el año que viene será mi quinto año con el equipo. Nadie sabe cuándo llegará su momento. Solo hay que asegurarse de seguir rindiendo de forma constante, de seguir entregando. ¿Y qué pasará entonces? Solo el tiempo lo dirá”, afirmó el piloto inglés. Sin dudas, Russell ha puesto algo de presión sobre Wolff con estas declaraciones, pero también ha llamado la atención de otros posibles destinos.

Hasta hace unos meses, se hablaba de cierto contacto con Christian Horner para unirse a Red Bull en una especie de mercado de intercambio de pilotos, pero en las últimas semanas ha surgido otra posibilidad. Esta sería aterrizar en Aston Martin, que ahora tiene a Adrian Newey como figura clave y se sabe que le busca un reemplazante a Fernando Alonso, quien posiblemente se retire a fines del 2026.

El inglés suma tres victorias en la F1 con Mercedes.

La temporada de Russell en Mercedes

Desde que comenzó el campeonato, Mercedes no ha tenido chances de celebrar un triunfo en la Fórmula 1, pero sí ha tenido algunos podios de la mano de George Russell. El británico obtuvo el tercer lugar en Australia, China y Miami, quedó segundo en Baréin y solamente no sumó en Mónaco, por lo que ahora se encuentra en el cuarto lugar de la tabla con 111 puntos, mientras que Andrea Kimi Antonelli está séptimo con 48 unidades.