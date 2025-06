Murió Brian Wilson, fundador de los Beach Boys, a los 82 años.

Brian Wilson, legendario cantante, compositor y cofundador de The Beach Boys, falleció este miércoles 11 de junio a los 82 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que pidieron privacidad y expresaron el profundo dolor que atraviesan.

“Estamos desconsolados al anunciar que nuestro amado padre Brian Wilson ha fallecido. No tenemos palabras en este momento. Por favor respeten nuestra privacidad mientras estamos de duelo. Sabemos que compartimos este dolor con el mundo. Love & Mercy”, escribieron sus seres queridos en las redes sociales.

Brian Wilson fue uno de los miembros fundadores de The Beach Boys.

Aunque no se informó oficialmente la causa de su muerte, se sabía que Wilson padecía demencia desde 2024. A raíz de su delicado estado de salud, un tribunal de California había aprobado ese mismo año una tutela legal para su cuidado, tras el fallecimiento de su esposa, Melinda Ledbetter Wilson.

Según documentos judiciales citados por Far Out Magazine, el músico “no tenía la capacidad para dar consentimiento informado sobre la administración de medicamentos apropiados para el tratamiento de trastornos neurocognitivos mayores (incluyendo demencia)”. El juez Gus T. May del Tribunal Superior designó como co-tutores a Jean Sievers, publicista de larga data de Wilson, y a su mánager, LeeAnn Hard.

La tutela fue solicitada poco después de la muerte de Melinda, quien había sido un sostén emocional fundamental para el artista durante casi tres décadas. Wilson y Ledbetter se casaron en 1995. “Más que mi esposa. Fue mi salvadora. Me dio la seguridad emocional que necesitaba para tener una carrera. Me animó a hacer la música que estaba más cerca de mi corazón. Fue mi ancla”, dijo el músico en una ocasión.

Quién era Brian Wilson, miembro fundador de The Beach Boys

Brian Wilson deja un legado inmenso como uno de los genios creativos más influyentes del siglo XX. Fundador de The Beach Boys en los años 60 junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y el amigo de la familia Al Jardine, Wilson revolucionó el pop con armonías vocales innovadoras, estructuras complejas y una sensibilidad emocional que marcaría a generaciones.

Álbumes como Pet Sounds y canciones como “God Only Knows”, “Good Vibrations” o “Wouldn’t It Be Nice” son hoy considerados pilares de la música moderna. A pesar de las luchas personales que enfrentó a lo largo de su vida, incluyendo trastornos mentales, adicciones y períodos de reclusión, Wilson continuó componiendo, grabando y presentándose en vivo hasta años recientes.

Los Beach Boys revolucionaron la música pop con su fusión única de armonías vocales complejas, letras evocadoras y experimentación sonora. Liderados por Brian Wilson, trascendieron el surf rock californiano de los años 60 para convertirse en pioneros del estudio como instrumento creativo, especialmente con Pet Sounds, considerado uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Inspiraron a artistas como The Beatles, Radiohead y Daft Punk, y su legado perdura en géneros tan diversos como el indie, el rock alternativo y el pop experimental. Su sensibilidad melódica y profundidad emocional cambiaron para siempre la manera de hacer y escuchar música.