Franco Colapinto podría volver a la Fórmula 1 en 2025: la escudería que planea reemplazar a su piloto

Colapinto sumó cinco puntos en el campeonato de F1.

A pesar de la expectativa generada por la salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull, Franco Colapinto no fue considerado por la marca de las bebidas energéticas para sumarse a Racing Bulls en la siguiente temporada. En su lugar, el equipo de Faenza escogió al francés Isack Hadjar para competir al lado de Yuki Tsunoda, lo que dejó al pilarense prácticamente sin asiento para disputar la próxima edición del campeonato de Fórmula 1.

Sin embargo, las cosas son así de momento, puesto que existe la posibilidad de que una nueva oportunidad surja para el piloto argentino en 2025, aunque no desde el inicio de la temporada. Es sabido que hay un interés de Flavio Briatore por contar con los servicios de Colapinto en Alpine, equipo que tiene confirmada la dupla de Pierre Gasly y Jack Doohan, quien debutó en el GP de Abu Dhabi como reemplazante de Esteban Ocon.

Lo cierto es que en la escudería francesa pusieron a prueba al piloto australiano, que no mostró un muy buen desempeño en la última fecha del calendario, por lo que el asesor de Alpine no garantiza su continuidad. En una reciente entrevista con Le Parisien, el empresario italiano manifestó que no le temblará la mano si tiene que cambiar al oceánico ante una eventual falta de rendimiento que afecte a los resultados del equipo.

Dichas declaraciones fueron rescatadas por Motorsport, uno de los medios más reconocidos en el mundo del deporte automotor, donde se destacó que Franco es el principal candidato para reemplazar a Doohan. De hecho, el portal afirmó que el australiano tendría un contrato inicial solo por cinco carreras, que servirán para evaluar si tiene o no futuro en la sede de Entsone. Por lo tanto, si Jack no está a la altura, Franco es el primero en la lista para subirse al monoplaza azul y rosa.

Montoya puso en duda el interés de Alpine por Colapinto

Incluso antes del cierre de temporada, Juan Pablo Montoya se mostró muy crítico con Franco Colapinto, señalando sus errores en pistas con un desafortunado comentario sobre el accidente del argentino en el GP de Brasil. A pesar de las críticas que recibió tras esos comentarios, el expiloto colombiano volvió a la carga sobre el joven de 21 años al afirmar que ya no es la mejor opción para Alpine.

Para Montoya, el hecho de que Sergio “Checo” Pérez haya quedado libre lo convierte en un candidato de mayor relevancia para la escudería francesa, no solo por su experiencia, sino también por la inyección económica que podría llevar con sus patrocinadores. No obstante, Flavio Briatore ni siquiera ha mencionado al mexicano por el momento, mientras que Franco ha sido una constante en la boca del italiano.