La razón por la Williams es la mejor opción para Colapinto: "Es mi predicción"

Luego de las primeras carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1, se habló mucho de la posibilidad de su llegada a Red Bull, sobre todo tras las muestras de interés de Christian Horner. Sin embargo, el pilarense no fue tenido en cuenta por la marca de las bebidas energéticas para la siguiente temporada, puesto que se dio prioridad a los pilotos provenientes del equipo junior para completar las duplas de Red Bull y Racing Bulls (RB).

A pesar de ello, las chances de que el piloto argentino se sume a RB no están liquidadas, sobre todo por la inminente salida de Yuki Tsunoda a fines del próximo año, por lo que “Fran” es una alternativa de cara al 2026. Para él, sería negocio, dado que Williams tiene un contrato multianual con Carlos Sainz y Alex Albon fue renovado hasta 2026, por lo que no tendría lugar en el equipo de Grove al menos hasta 2027, salvo que ocurra alguna eventualidad.

Sin embargo, el ingeniero Sergio Rinland, que trabajó en el Williams FW11 que llevó al equipo a ganar el campeonato de constructores en 1986 y 1987, año en que también se consagró Nelson Piquet, considera que sería un error que Colapinto se vaya a Red Bull. En una reciente entrevista con Automundo, el argentino manifestó que el futuro de la escudería inglesa es mucho más prometedor que lo que se aproxima en la sede de Milton Keynes.

“Cuando se hablaba mucho de que Colapinto iría a Red Bull, dije, yo no iría a Red Bull, me quedaría donde estoy. Williams es un equipo que está en subida y Red Bull es el equipo que va a venir en bajada. Esa es mi predicción por todos los movimientos y la complejidad que hace a un equipo de Fórmula 1, el año que viene no le va a ser tan fácil”, afirmó Rinland. Además, el ingeniero agregó que no hay dudas sobre el talento del pilarense, aunque sí le jugó en contra haberse envalentonado en la clasificación de Las Vegas.

¿Por qué la cláusula de Sainz no afecta a Franco?

En los últimos días se dio a conocer que Carlos Sainz tiene una cláusula que le permitiría irse de Williams en dos años si los resultados no son los esperados, aunque eso no afecta en nada las posibilidades de Franco Colapinto en el equipo. Esto se debe a que para entonces, Alex Albon tampoco seguiría en la escudería, porque su contrato finaliza en 2026 y el movimiento lógico de James Vowles sería ascender al argentino, que por ahora se mantendrá como piloto de reserva en 2025.