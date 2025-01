Colapinto espera volver este año a la F1.

Franco Colapinto es uno de los protagonistas del deporte argentino debido a haber llegado a la Fórmula 1 en 2024, una competencia en la que no había argentinos desde Gastón Mazzacane en 2001. Pero claro que el pilarense no es el único del territorio nacional que está metido en el automovilismo, hay otros jóvenes que ya se encaminan a la máxima categoría, mientras que algunas personas cumplen su sueño de competir en automovilismo.

Tal es el caso de Pablo Scally, oficial primero de la Policía de la Ciudad que es un apasionado al deporte automotor y ya tuvo la oportunidad de correr en rally cordobés y ahora será uno de los protagonistas del Turismo Carretera Regional GTB. El cordobés, cuyo trabajo es trasladar a los uniformados que son heridos en cumplimiento del deber, manejará un Dodge en el certamen que comenzará el próximo 15 de marzo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Ahora bien, lo llamativo es que Scally correrá con el número 43 que le fue asignado, lo que llevó a un vínculo con la familia de Colapinto y hasta con Bizarrap. Como buen aficionado al automovilismo, al oficial no se le escapa lo que sucede en la F1 e hizo una asociación con el piloto de reserva de Alpine. “Apenas me dieron el número 43 subí una historia a mi Instagram y puse a Colapinto tomando mate”, contó en declaraciones rescatadas por El Norte.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, puesto que el posteo de Scally llegó a los ojos de Aníbal Colapinto, el padre del pilarense que le reaccionó a la story en Instagram con una “manito arriba”. Luego de agradecerle por el inesperado gesto, Aníbal le deseó suerte al uniformado para su travesía por el Turismo Carretera. “Excelente, éxitos a ese 43”, fueron las palabras del expiloto de motociclismo.

Pero una vez, eso no fue todo lo que aconteció, puesto que el mismísimo Franco Colapinto reaccionó a la presencia del 43 en el TC. “Al rato miro y me reacciona la historia Franco. Pongo otra historia con la Dodge mía y el número 43 y otra vez me reacciona el papá de Colapinto. 'Éxitos, genio', me puso. Y fui por más porque subo otra con una canción de Bizarrap y el mismo Bizarrap me reacciona la historia”, agregó Scally, que sueña con terminar el campeonato entre los diez mejores.

La fecha en la que Colapinto volvería a la F1

Es sabido que Jack Doohan se encuentra bajo la presión de obtener resultados de manera rápida ni bien comience el campeonato, puesto que su contrato inicial solo le asegura cinco carreras en este 2025. Por lo tanto, el australiano participará en Australia, China, Japón, Baréin y Arabia Saudita, pero podría quedar afuera de los planes de Alpine para la sexta fecha, en la que Franco Colapinto sería el principal candidato para reemplazarlo en el GP de Miami, programado para disputarse entre el 2 y el 4 de mayo.