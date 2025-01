La historia de Alpine, la escudería que destronó a Ferrari y ahora está detrás de Franco Colapinto

Alpine terminó sexto en la última edición del campeonato.

Flavio Briatore es una de las personalidades más reconocidas de la Fórmula 1, en parte por haber sido el descubridor de campeones como Michael Schumacher y Fernando Alonso, siempre dentro del mismo equipo, aunque en eras distintas. Contrató al alemán en 1991 para Benetton, escudería que fue absorbida por el Grupo Renault en 2022 y que destronó al mismísimo “Káiser” en su era dorada con Ferrari en 2005 con el español.

Ahora, el empresario italiano, tras ser expulsado de la F1 por el famoso Crashgate del GP de Singapur 2008, ha vuelto a la sede de Enstone como asesor de Alpine y tiene en la mira a Franco Colapinto. Ahora bien, el caso de Renault es ciertamente curioso, puesto que una serie de malas decisiones tras la salida de Briatore años después del bicampeonato de Alonso llevaron a la escudería francesa a una situación de crisis.

La desvinculación con Red Bull, al que le proveía motores, en 2018 fue el inicio de una era negativa en el equipo, tanto que se hizo necesario un lavaje de imagen que llevó a dejar atrás a Renault para renombrarse Alpine en 2021, justo para el regreso del “Nano” a la F1. Pero por fuera del triunfo de Esteban Ocon en el GP de Hungría de ese mismo año y algunos podios eventuales, lo cierto es que la situación en Enstone seguía siendo delicada.

Tal es así que en el transcurso del 2023 se dieron varias modificaciones en la cúpula de Alpine, con el despido de Otmar Szafnauer y varios integrantes de su equipo, aunque los resultados seguían sin llegar. Fue así que el año pasado se dio el regreso de Flavio Briatore para poner la casa en orden y los efectos fueron casi inmediatos, con un doble podio de Ocon y Gasly en Interlagos y un sexto lugar en el campeonato de constructores.

En su discurso de presentación, el empresario italiano aseguró que volvió para ganar, por lo que no temerá hacer cambios en su equipo si lo cree necesario. Ahora bien, de momento Alpine tendrá a Pierre Gasly y a Jack Doohan en 2025, pero no se descartan modificaciones que podrían llevar al fichaje de Colapinto, sobre todo si el rendimiento del australiano no convence al asesor.

La separación de Renault

A pesar de haber surgido de las cenizas de Renault, Alpine no seguirá vinculada a la marca francesa más allá de este año, puesto que en 2024 se dio a conocer que dejará de usar sus unidades de potencia desde 2026. En su lugar, el equipo francés será cliente de Mercedes, que ya le provee motores a McLaren, Aston Martin y Williams en la Fórmula 1.