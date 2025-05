El descargo de Charles Leclerc tras terminar segundo en el Gran Premio de Mónaco: “Perdimos”

Leclerc está quinto con 79 puntos.

Ferrari ha sido uno de los equipos más sólidos en el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, con un Charles Leclerc que lideró todas las prácticas libres y se encaminaba como el favorito para la pole. Sin embargo, el local no pudo hacerse con la pole este sábado y quedó segundo detrás de Lando Norris, lo que complicó sus aspiraciones a tener su primera victoria del año en la Fórmula 1.

A pesar de haber tenido una buena largada este domingo, el piloto monegasco no pudo superar al británico en la largada y se mantuvo segundo, aunque llegó a liderar momentáneamente por los ingresos a boxes. Si bien hacia el final de la carrera, parecía que podía llegar a superar al McLaren con la ayuda de Max Verstappen, le resultó imposible pasar a Norris, que ganó su segunda carrera de la temporada.

De ahí que el piloto de Ferrari haya hecho su descargo en la entrevista postcarrera, en la que manifestó que sus chances se esfumaron con la clasificación. “Perdimos la carrera ayer. Deberíamos haber hecho mejor trabajo, Lando lo ha hecho así y se merece la victoria”, afirmó el monegasco, que reconoció que antes pensaban que iba a ser complicado llegar a los puntos este fin de semana, por lo que no es un resultado tan malo estar en el podio a pesar de la espina de no haber ganado.

Con respecto al desarrollo de la carrera, Leclerc reveló que no pudo presionar lo suficiente y prefirió evitar un sobrecalentamiento en el SF-25. “Ha sido un poco aburrido porque he tenido que dejar distancia con Lando para no sobrecalentar todo. Y cuando he visto que Max estaba esperando una bandera roja, me ha permitido presionar más. Pero no ha sido suficiente”, agregó en referencia al duelo en las últimas vueltas, en las que Verstappen lideraba la carrera.

Hay que recordar que Leclerc ganó el GP de Mónaco en la temporada pasada, por lo que había una ilusión con repetir el resultado, algo que espera hacer en 2026 con los nuevos coches. “Como siempre digo, como piloto Ferrari siempre tengo apoyo. Pero tener a todos los monegascos detrás de mí, me hace sentir esa calidez. Ojalá les hubiera podido brindar ese primer lugar. Espero que el año que viene”, cerró Charles.

El monegasco sumó su segundo podio del año.

Intenso duelo en Constructores en la F1

Mientras que McLaren lidera el campeonato de constructores con tranquilidad gracias a sus 319 puntos, hay una interesante lucha por el segundo lugar de la tabla. Actualmente, Mercedes marcha detrás de McLaren con 147 puntos, pero el haber quedado en cero en el Gran Premio de Mónaco, hizo que Ferrari se acerque con sus 144 unidades, mientras que Red Bull está cuarto con 142, de los cuales 136 vienen de Max Verstappen.