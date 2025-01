La importante modificación que realizará el equipo de Colapinto para la nueva era de la Fórmula 1

Alpine terminó sexto en la última edición del campeonato.

Tras haber surgido de las cenizas de Renault en 2021, Alpine finalmente se desvinculará de la empresa francesa, que este año hará las unidades de potencia para la escudería por última vez. En noviembre del año pasado, el equipo de Enstone dio a conocer que a partir de 2026 será cliente de Mercedes en el motor, aunque la potencia no será lo único que vendrá de la marca alemana para recibir al nuevo reglamento técnico que marcará un antes y un después en la Fórmula 1.

Y es que la escudería francesa también recibirá la caja de cambios de Mercedes, pero el acuerdo indica que solamente será por un año con el objetivo de aliviar los esfuerzos en la etapa de transición que será el próximo año. Así lo reveló Oliver Oakes, el director de Alpine, en una reciente entrevista con Autosport a la espera del lanzamiento del nuevo A525, que se dará a conocer el próximo 18 de febrero en la O2 Arena de Londres.

“Solo vamos a utilizar la caja de cambios durante un año, en 2026. Eso nos da un poco de margen de maniobra para que, durante este cambio de reglamento, tengamos una cosa menos de la que preocuparnos”, afirmó el jefe del equipo. De esta manera, Alpine pasará a usar su propia caja de cambios en 2027, cuando ya tengan mejor desarrollado el resto de las partes que exigirá la nueva normativa, como el sistema de aerodinámica activa y el modo Override.

En parte, esto sucederá porque en la sede de Enstone no quieren saber nada con dejar a un costado la temporada de este año en pos de desarrollar el coche del 2026. “Creo que porque algunos equipos han hablado mucho de sacrificar 2025. Hasta qué punto lo podemos creer o no, no lo sé. Quizá estén intentando quitarse algo de presión de encima”, agregó Oakes, quien manifestó que quiere hacer un buen 2025 a pesar de que sabe que queda mucho por resolver de la última temporada.

Los detalles de la contratación de Colapinto

Hace poco menos de una semana, Alpine dio a conocer el fichaje de Franco Colapinto con un contrato que se extenderá por cinco años hasta finales del 2029. Pero ahora fue María Catarineu la que salió a contar los detalles del contrato. “Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine. Entiendo que, si otro equipo aparece interesado por Franco en ese plazo, supongo que sería una negociación entre Alpine y el otro equipo”, afirmó la representante del argentino, que agregó que una vez que se venza el contrato, el pilarense podrá volver al equipo de Grove.