Duplantis bate por decimotercera vez el récord del mundo de salto con garrocha

El sueco Mondo Duplantis batió el martes su propio récord del mundo de salto con garrocha con una marca de 6,29 metros en el Gran Premio de Hungría, celebrado en Budapest.

Se trata de la decimotercera vez que Duplantis establece una nueva mejor marca mundial.

El bicampeón olímpico continuó con su tradición de mejorar en un centímetro su marca anterior, y en su segundo intento en el Memorial Gyulai Istvan superó el récord que había establecido en Estocolmo en junio.

Duplantis se había mostrado un poco lejos de su mejor forma, fallando en su primer intento en 6,11, y después de que el griego Emmanouil Karalis se retiró tras fallar dos veces en la misma altura, el sueco tuvo el listón más alto para hacer su habitual intento de récord mundial.

El bicampeón mundial, de 25 años, fracasó en su primer intento, y aunque hizo sonar ligeramente el listón en su segundo esfuerzo, Duplantis miró hacia arriba casi con incredulidad al ver que una vez más había alcanzado nuevas cotas en una disciplina que domina por completo.

Duplantis, que ganó su segundo título mundial en el mismo estadio en 2023, corrió directamente hacia el público para celebrarlo con su compañera, Desiré Inglander, y su familia.

El atleta nacido en Estados Unidos batió por primera vez el récord mundial en 2020 en Polonia y desde entonces ha llevado este deporte a otro nivel. El sábado competirá en la Diamond League de Silesia, donde también batió el récord mundial el año pasado.

