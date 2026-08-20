Atlético de Madrid presiona a Julián Álvarez: aceptó negociar con el Arsenal pero mantiene el 'veto' sobre el Barcelona

El Atlético de Madrid cambió su postura sobre Julián Álvarez en este mercado de pases: en las últimas horas, el 'Colchonero' accedió a negociar con el Arsenal de Inglaterra por el delantero de la Selección Argentina, pero mantiene su negativa a dejarlo salir al Barcelona. Según informó Joan Poquí, periodista de Mundo Deportivo, la institución hizo caso al pedido de la 'Araña' de buscar un nuevo destino de cara a la nueva temporada pero bajo ningún término quiere que ese sea el conjunto culé.

Este cambio de actitud en la dirigencia del cuadro rojiblanco se debe a que consideran que la situación ya es "insostenible": el ex River Plate y Manchester City ya expresó su posición e, incluso, no estuvo entre los convocados por el entrenador Diego Simeone para el debut en La Liga frente al Málaga. Ante esto, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, dio luz verde a desprenderse de su delantero estrella.

Barcelona se hartó de esperar a Julián Álvarez y ahora va por Lautaro Martínez

Ante la continua negativa por Julián, el Barcelona acelera las gestiones por Lautaro Martínez sobre el final del mercado de pases y estaría dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros, con tal de quedarse con el centrodelantero bahiense de casi 29 años. Ya sin Robert Lewandowski (se marchó libre a Estados Unidos) ni Ferran Torres (pasó a PSG por 50 millones), el entrenador Hansi Flick necesita un "9" nato en el plantel profesional. Por si fuese poco, el "Barsa" tampoco hizo uso de la opción de compra que tenía desde Manchester United de Inglaterra por Marcus Rashford.

El cronista español Gerard Romero comunicó que "sería un trato muy difícil de concretar, pero Lautaro es la prioridad número uno del Barça y el club hará todo lo posible en los últimos días de la ventana de transferencias". En la misma línea, informó que "Lautaro ha abierto la puerta a un traspaso al Barcelona", siempre y cuando la venta sea favorable para Inter.

Qué dijo el Cholo Simeone sobre la ausencia de Julián Álvarez en el debut de LaLiga de España

"Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Espero que en estos cuatro días evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos", sostuvo el DT argentino descartando la presencia del cordobés. Un detalle no menor es que la "Araña" tampoco jugó contra el Olympique de Marsella en Francia días atrás en el último amistoso previo al comienzo de la temporada.

De esta manera, todo indica que volverá a la acción recién para la segunda jornada ante el Villarreal el domingo 23 de agosto. En cuanto a los compromisos de cara al futuro, los de Simeone afrontarán tanto el campeonato local como la Copa del Rey y la Champions League, además de la Supercopa de España en febrero. A su vez, volverán a intentar salir campeón, lo cual no consiguen desde 2021.