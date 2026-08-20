El rendimiento y el semblante de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid generaron un intenso debate en el programa F12 de ESPN, donde los panelistas analizaron las fotografías oficiales del delantero a lo largo de los años. Durante la emisión, pusieron el foco en las expresiones faciales del atacante argentino y las compararon con etapas anteriores, señalando un cambio notorio en su postura.

Las imágenes desataron distintas interpretaciones entre los integrantes del ciclo televisivo, quienes observaron una actitud distante y poco habitual en el exjugador de River Plate. "Lo veo a Julián como empacado enojado, incluso en la foto de presentación se lo nota como enojado", sostuvo uno de los integrantes al revisar la secuencia fotográfica de los años 2024, 2025 y 2026.

El debate por las expresiones y el análisis de las imágenes

Durante la comparación visual, los participantes detallaron los cambios físicos y gestuales que evidenciaría el delantero en las postales institucionales del club español. Mientras que en los primeros registros destacaron una actitud relajada y sonriente, en la última fotografía remarcaron una imagen adusta que despertó todo tipo de especulaciones.

"La del 26 es el que lo detuvieron. Se acerca, va sin caña y te saca. No tiene nada que ver con los otros", graficó uno de los analistas en el estudio. En la misma línea, otro de los presentes agregó: "Parece que está en cana, acaba de pasarle algo", mientras sumaban observaciones sobre la falta de sonrisa, el peinado y la presencia de ojeras en el rostro del deportista.

Tensión con los hinchas y el rol de Diego Simeone

Más allá del análisis gestual, en el programa también se refirieron al contexto futbolístico y al vínculo del delantero con los simpatizantes del conjunto colchonero tras los últimos resultados y episodios vividos en el estadio.

"Para mí se está demasiado plantado Julián. Y no fue bueno lo que pasó ayer, porque la gente, la gente de Atlético de Madrid, los hinchas, lo insultaron y le preguntaron a Simeone por eso", detalló uno de los periodistas sobre el clima tenso que se vive en torno al equipo que dirige Diego Simeone.