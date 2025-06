La frase de Diego Simeone tras reunirse con Javier Milei en Madrid: "Ir a ganar"

Diego Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, dejó en claro que su equipo tiene un sueño grande: “Para nosotros es un desafío mayor y vamos a ir a ganar el Mundial de Clubes, ese es el objetivo”. La frase de Simeone aparece un día después de que se haya juntado con Javier Milei. En este caso, el Cholo se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de sumar este título en el certamen que la FIFA organizó para 2025 en Estados Unidos. Cabe recordar que la historia del club colchonero ya tiene un matiz curioso, ya que consiguió ser campeón del mundo en 1974 sin haber ganado nunca la Champions.

El rendimiento de esta temporada no fue el esperado. El Atlético acabó tercero en LaLiga, alcanzó las semifinales de la Copa del Rey y quedó eliminado en octavos de final de la Champions, lo que dejó un sabor amargo. Ante esta situación, Simeone vio la oportunidad en el Mundial de clubes. Aunque también reconoció que el grupo que les tocó es complicado, enfrentando a "el campeón de la Copa Libertadores (Botafogo) y el campeón de la Champions (PSG)".

A la hora de hablar de lo que dolió la eliminación en la Liga de Campeones contra el Real Madrid, Simeone no se guardó nada: “Debo ser sincero y esta vez dolió, mucho dolió”. Su compromiso con el club se volvió más pesado con el tiempo, y el deseo de salir campeón es cada vez más fuerte. “La alegría después de una victoria pasa a ser un alivio, no ya una alegría. ¿Por qué? Porque después de 14 años lo único que me importa es salir campeón”, confesó. El Cholo comparó esta dificil etapa con la final de la Champions del 2016, mencionando cómo, tras un inicio espectacular de temporada, todo se desmoronó de un día para el otro. “Se nos cayeron todas esas cartas que teníamos ordenadas. Se nos derrumbó el edificio”, afirmó.

Por otro lado, hizo hincapié en la necesidad de mantener la estabilidad dentro del equipo, un aspecto crucial para poder seguir compitiendo con gigantes como el Real Madrid y el Barcelona. “Nosotros tenemos estabilidad. Tenemos la misma estabilidad que tienen Real Madrid o Barcelona, a nuestra manera”, subrayó Simeone.

El encuentro de Milei y Simeone

Javier Milei y Diego "Cholo" Simeone se reunieron en Madrid, la capital de España, en el marco de la gira del presidente de la Nación por Europa e Israel. El Jefe de Estado tuvo una conversación con el mediocampista de la Selección Argentina, entrenador de Atlético de Madrid desde enero del 2012. De acuerdo con el breve video difundido por la cuenta oficial de X de Oficina del Presidente, la charla entre ambos fue amena y hasta tuvo momentos de bromas.

Allí se aprecia cómo el líder de La Libertad Avanza ingresa por una puerta junto a su hermana y asesora Karina Milei, mientras que del otro lado lo esperan el director técnico de 55 años y su esposa Carla Pereyra. "¡Ooooooh! ¡Síiiiiii!", exclama de alegría el economista de 54 años cuando ve al exvolante. "¡Señor Presidente!", le devuelve entonces una gloria de la historia de la "Albiceleste", mientras ambos se fundieron en un abrazo.

"¡Qué placer verte!", le lanzó directamente Milei al "Cholo" Simeone. "¿Todo bien?", le preguntó el extécnico de River, Racing, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. "Todo en orden, todo en orden... Yo he jugado contra vos", le recordó el "Peluca" al exfutbolista. "Sí, me acuerdo, me acuerdo...", le contestó el ídolo del "Colchonero". "Jugaba mejor él, él era bueno...", reconoció Karina mientras ingresó desde atrás para saludar al ex Inter y a Carla, su esposa desde el 2019. "Él era bueno, yo me la rebuscaba", acotó el Jefe de Estado.