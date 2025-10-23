Chepngetich conserva el récord mundial femenino de maratón pese a su sanción por dopaje

FOTO DE ARCHIVO: Maratón de Chicago

ters) -La keniana Ruth Chepngetich, plusmarquista mundial femenina de maratón, fue sancionada el jueves con tres años de suspensión tras admitir haber infringido las normas antidopaje, pero su marca de 2:09:56 permanecerá en los registros, ya que se estableció antes de que diera positivo.

Chepngetich, quien rompió el récord en Chicago el pasado octubre, fue suspendida provisionalmente en julio por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés) después de que se detectara hidroclorotiazida (HCTZ) en una muestra recogida a la atleta keniana el 14 de marzo.

La muestra reveló una concentración de 3.800ng/mL del medicamento, muy por encima del límite mínimo de 20ng/mL establecido por la Agencia Mundial Antidopaje.

En un principio, Chepngetich negó haber cometido infracción alguna y no pudo explicar el resultado positivo a pesar de la investigación de la AIU, que incluyó el análisis de sus medicamentos, suplementos e información telefónica.

CHEPNGETICH CAMBIA LA EXPLICACIÓN DEL POSITIVO

Sin embargo, el 31 de julio, dos semanas después de ser suspendida, Chepngetich cambió su explicación y dijo que había tomado por error la medicación de su trabajdora del hogar, que contenía HCTZ, mientras estaba enferma.

La AIU señaló que la HCTZ se utiliza clínicamente para tratar la retención de líquidos y la hipertensión, y añadió que se puede abusar de los diuréticos para enmascarar la presencia en la orina de otras sustancias prohibidas.

La organización deportiva dijo que las acciones de Chepngetich habían sido imprudentes e indirectamente intencionadas y no accidentales, por lo que inicialmente le aplicó una sanción de cuatro años. Sin embargo, la admisión anticipada le valió una reducción, lo que dio lugar a una penalización de tres años dictada el 10 de septiembre.

"El caso relativo al positivo por HCTZ se ha resuelto, pero la AIU seguirá investigando el material sospechoso recuperado del teléfono de Chepngetich para determinar si se han producido otras infracciones", dijo el jefe de la AIU, Brett Clothier, en un comunicado.

"Mientras tanto, todos los logros y registros de Chepngetich anteriores a la muestra del 14 de marzo de 2025 se mantienen".

