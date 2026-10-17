Arruabarrena respondió sobre Paredes y su presencia ante Vasco

Una de las grandes preocupaciones que tienen en Boca es la presencia de Leandro Paredes dentro de la formación de cara al partido de vuelta frente a Vasco da Gama por la segunda semifinal de la Copa Sudamericana. El resultado global obligó a preguntarle a Rodolfo Arruabarrena si se encuentra en condiciones de sumar minutos o si quedará marginado de la delegación que marchará el próximo domingo hacia Brasil.

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“Vamos a ir los 33 del plantel, van a viajar a Brasil todos”, arrancó el entrenador en conferencia de prensa. Lo que permite pensar que tanto los jugadores en condiciones de sumar minutos como los que no se subirán al mismo avión con el fin de estar presentes en uno de los partidos más importantes del certamen. No se realizará una discriminación sobre los estados físicos, sino que el grupo debe estar reunido para tratar de dar vuelta una serie que se encuentra 1-0 a favor de Vasco.

“Él está en recuperación y siempre quiere estar, para nosotros es importante, pero hay tiempos. En este mes que queda se definen muchas cosas, para ver si en diciembre podemos ganar algo importante”, señaló Arruabarrena sobre el estado en el que Leandro Paredes se encuentra. "¿Del 1 al 10? 5. Pero yo no acierto nunca, en España perdía siempre, eh. Hay que preguntarle a él cómo se siente. Para nosotros tenerlo ahí… es complicado decirle que no. Veré llegado el momento, hablaré con los médicos y con él”, agregó.

Hay que recordar que el capitán se sometió a un tratamiento especial de plasma rico en plaquetas para acelerar su evolución. Algo que puede dar buenos resultados, como también generar que tan solo se encuentre disponible unos minutos dentro del campo de juego y después tenga que pedir el cambio. Esto es producto de que un desgarro de segundo grado es uno que demanda un tiempo de recuperación aproximado de un mes. Algo que no se está cumpliendo en este caso, pero, dado el contexto deportivo, es entendible que se decida aplicar métodos de recuperación alternativos y extremos con el fin de tener a una de las figuras disponibles.

Por otro lado, Rodolfo Arruabarrena fue más optimista sobre cómo se encuentra Alan Velasco del desgarro que sufrió hace unas semanas. "Está en plena recuperación, puede ser que vuelva. Si vamos a los parámetros normales, diría que no. Pero es un partido importante, muchas veces los tiempos se acortan… Y yo también miento bastante, je”, comentó. Los trascendidos exponen que llegará con lo justo, pero que podría sumar minutos en el segundo tiempo en caso de que sea necesario.