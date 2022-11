Exdelantero Agüero dice que se le negó el acceso a la concentración de la selección argentina

El exdelantero Sergio Agüero criticó el martes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) después de que se le negara la entrada al campo de entrenamiento de la selección en el Mundial antes de su debut contra Arabia Saudita el martes.

Agüero marcó 41 goles en 101 partidos con Argentina, representándola en tres Copas del Mundo y ayudándola a ganar la Copa América 2021, su primer título importante en 28 años.

El exjugador de 34 años dijo que quería desearle suerte a sus compatriotas antes de que abrieran su campaña en Qatar pero le dijeron que no se podía organizar la acreditación adecuada a tiempo para que se reuniera con sus ex compañeros.

"No pude ver a la selección todavía. Pero bueno (...) Vamos a ver. Está todo medio raro. No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena medio raro", dijo Agüero en una transmisión por redes sociales.

"Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo pregunté, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro (...) Si no quieren que vaya, está todo bien, que me lo digan en la cara", agregó molesto.

Agüero jugó en el Atlético de Madrid antes de pasar una década de éxitos en el Manchester City y en diciembre anunció su retiro a los 33 años por una afección cardíaca, bajando el telón a una carrera de 18 años en la que marcó más de 400 goles.

"Todavía no fui a ver a mis compañeros. Estoy esperando que alguien de ahí me llame y me diga algo, de la AFA", destacó.

Con información de Reuters