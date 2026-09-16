Sin Argentina, la F1 anunció su calendario 2027: vuelven 2 autódromos históricos y 10 Sprints

La Fórmula 1 anunció su calendario 2027 de manera oficial y hay varios cambios, aunque la vuelta a Argentina deberá seguir esperando. La máxima categoría del automovilismo mundial no se presenta en Buenos Aires desde abril de 1998, aunque las obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires continúan a pleno en busca del gran sueño para los próximos años.

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El fixture de la próxima temporada, con Franco Colapinto confirmado en Alpine, tiene varias novedades. Por ejemplo, sale el Gran Premio de Barcelona en España, ya que rota año a año con el circuito de Spa Francorchamps en Bélgica. También se despide Países Bajos con el trazado de Zandvoort. En tanto, retornan las carreras finales en Portugal y Turquía.

Si bien se mantienen las 24 competencias del año, los Sprints aumentarán de seis a diez. Allí aparecerán, entonces, los GPs de Baréin (el 14 de marzo), Australia (4 de abril), Japón (11 de abril), Canadá (23 de mayo), Mónaco (6 de junio), Gran Bretaña (4 de julio), Italia (5 de septiembre), Brasil (7 de noviembre), Qatar (5 de diciembre) y Abu Dhabi (12 de diciembre).

El calendario de la Fórmula 1 en 2027, carrera por carrera

Gran Premio de Baréin, Sakhir | 12-14 de marzo. Sprint. Arabia Saudita, Yeda | 19-21 de marzo. Australia, Melbourne | 2-4 de abril. Sprint. Japón, Suzuka | 9-11 de abril. Sprint. China, Shanghái | 16-18 de abril. Estados Unidos, Miami | 30 de abril-2 de mayo. Canadá, Montréal | 21-23 de mayo. Sprint. Mónaco, Montecarlo | 4-6 de junio. Sprint. Portugal, Portimao | 18-20 de junio. Gran Bretaña, Silverstone | 2-4 de julio. Sprint. Austria, Spielberg | 9-11 de julio. Bélgica, Spa | 23-25 de julio. Hungría, Budapest | 30 de julio-1 de agosto. Italia, Monza | 3-5 de septiembre. Sprint. España, Madrid | 10-12 de septiembre. Azerbaiyán, Bakú | 24-26 de septiembre. Turquía, Estambul | 1-3 de octubre. Singapur, Singapur | 8-10 de octubre. Estados Unidos, Austin | 22-24 de octubre. México, Ciudad de México | 29-31 de octubre. Brasil, San Pablo, Interlagos | 5-7 de noviembre. Sprint. Estados Unidos, Las Vegas | 18-20 de noviembre. Qatar, Lusail | 3-5 de diciembre. Sprint. Abu Dhabi, Yas Marina | 10-12 de diciembre. Sprint.

La Fórmula 1 confirmó su calendario oficial para el 2027.

Ben Sulayem, presidente de la FIA: "Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados"

"El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos", declaró el presidente de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), Mohammed ben Sulayem, según un comunicado oficial de la máxima entidad.