El tremendo elogio de Guardiola a Julián Álvarez luego de que se consagre campeón mundial

Pep Guardiola habló acerca de Julián Álvarez en conferencia de prensa luego de que la "Araña" se consagre campeón del mundo con la Selección y lanzó un tremendo elogio para el futbolista cordobés.

Pep Guardiola lanzó un tremendo elogio para Julián Álvarez luego de que el cordobés se consagre campeón del mundo con la Selección. El ex jugador de River Plate, con sus goles y su juego, fue una pieza fundamental en el elenco nacional para todo el torneo y el DT no dudó en hablar maravillas de él. Claro que, no es la primera vez que lo hace cuando tiene la oportunidad, como también sucedió antes de que arribe al Manchester City.

Las palabras del estratega español fueron en el marco de una nueva conferencia de prensa por una victoria del elenco inglés en la Premier League. El conjunto "Ciudadano", sin la "Araña" en cancha, se impuso por 3 a 1 ante el Leeds United y da pelea en el campeonato británico de la mano de Erling Haaland. Una vez que regrese del merecido descanso tras ganar el Mundial de Qatar, Julián se sumará nuevamente al plantel. Mientras tanto, Guardiola no perdió el tiempo en dedicarle unas palabras.

"Lo de Julián es como la situación de Messi. Tuvo que ganar el Mundial para que le den el crédito que se merece. Pero gracias a Argentina vuelve como un mejor jugador y eso es buenísimo para nosotros", sostuvo Pep acerca de Álvarez y lo que le sirvió levantar la Copa del Mundo el pasado domingo 18 de diciembre. Además, lo comparó nada más y nada menos que con el mejor del mundo, quien fue muy criticado y cumplió su sueño a los 34 años con la "Albiceleste".

Por otro lado, el entrenador agregó: "No hubiera sido el campeón, y aún así Julián seguiría siendo el gran jugador que es". Sin dudas, durante todo el certamen disputado en Qatar, el hombre de Calchín fue uno de los más destacados y lo demostró en todo momento. Los tantos marcados ante Polonia, Australia y Croacia fueron una simple muestra de su espectacular nivel por el que fue una de las revelaciones.

La increíble razón por la que a Julián Álvarez le dicen "Araña"

Julián Álvarez se convirtió en uno de los nombres más comentados durante el Mundial Qatar 2022. El joven de 22 años que debutó en River Plate y actualmente se encuentra contratado por el Manchester City, pasó a ser una de las principales figuras de la Selección Nacional y terminó de coronarse al anotar dos de los tres goles que consolidaron a Argentina como finalista del mundo. Sin embargo, Álvarez también da mucho qué hablar fuera de las canchas.

Desde que Julián empezó a mostrar sus habilidades en la cancha, sus conocidos empezaron a popularizar el apodo de "la araña". Sin embargo, este nombre se remonta a la infancia de Álvarez, cuando demostró que su talento para el fútbol era nato. "Me dicen 'Araña' desde que tengo 4 o 5 años, no recuerdo bien. Pero fue algo que quedó de un día para el otro jugando con mis hermanos y amigos", precisó el futbolista en una entrevista que brindó hace algunos años.