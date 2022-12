La increíble razón por la que a Julián Álvarez le dicen "Araña"

El delantero que anotó dos de los tres goles que le abrieron paso a Argentina a la final del mundo, tiene una historia de vida muy particular que lo hizo recolectar miles de fanáticos en todo el mundo.

Julián Álvarez se convirtió en uno de los nombres más comentados durante el Mundial Qatar 2022. El joven de 22 años que debutó en River Plate y actualmente se encuentra contratado por el Manchester City, se convirtió en una de las principales figuras de la Selección Nacional y terminó de coronarse al anotar dos de los tres goles que consolidaron a Argentina como finalista del mundo. Sin embargo, Álvarez también da mucho qué hablar fuera de las canchas.

Álvarez nació el 31 de enero del 2000 en la ciudad de Calchín, provincia de Córdoba. Debutó profesionalmente en el 2018 al ser convocado por River Plate y se desempeñó en el equipo argentino hasta el 2022, cuando fue convocado por el Manchester City. Sin embargo, su sueño siempre fue jugar en la Selección Argentina junto a Lionel Messi, sueño que se hizo realidad en el 2021, cuando lo convocaron para conformar el plantel oficial del país.

Por qué le dicen "La Araña"

Desde que Julián empezó a mostrar sus habilidades en la cancha, sus conocidos empezaron a popularizar el apodo de "la araña". Sin embargo, este nombre se remonta a la infancia de Álvarez, cuando demostró que su talento para el fútbol era nato. "Me dicen 'Araña' desde que tengo 4 o 5 años, no recuerdo bien. Pero fue algo que quedó de un día para el otro jugando con mis hermanos y amigos", precisó el futbolista en una entrevista que brindó hace algunos años.

Julián Álvarez y sus primeros pasos en el futbol.

En este marco, Julián Álvarez explicó: "Fui creciendo con ese apodo toda mi vida, muy pocas personas me llamaban por mi nombre y entonces siempre fue muy natural para mí que me dijeran 'Araña'". Sin embargo, el padre de Julián explicó con más detalles por qué surgió el apodo. "Me quitaba la pelota siempre y era como una araña porque parecía que tenía varias patas. Era muy chiquito y se ponía como un loco, pero no le podían quitar la pelota", precisó el progenitor del delantero.

Otras curiosidades sobre Julián Álvarez

Una historia de amor extensa y de bajo perfil: el amor de la adolescencia de Julián Álvarez

Pese a que Julián Álvarez prefiere mantener un perfil bajo sobre su vida personal, hace unos meses atrás hizo público su romance con Emilia Ferrero, su pareja desde el 2017 y mejor amiga de la infancia. La pareja se conoció en Calchín y fueron amigos durante varios años antes de consolidar su relación que, actualmente, lleva 5 años de duración y cada vez parece más fuerte.

Emilia Ferrero tiene 22 años, es profesora de educación física y amante del hockey. Nació y vivió toda su vida en Calchín hasta que el 9 de la selección fue vendido al Manchester City en Inglaterra. Desde entonces, los jóvenes decidieron probar suerte en la convivencia mientras que ella acompaña el gran presente profesional de su novio.

Un alumno diez desde la escuela

Hace un tiempo atrás, una de las maestras que tuvo Julián Álvarez durante la primaria, ´brindó una entrevista con Olé y destacó el gran desempeño y compromiso que tenía el delantero con sus responsabilidades escolares. "Me sorprendió la organización y el orden que presentaba en todas las tareas. La habilidad que tenía para comunicarse con los demás y su conducta intachable. Él preguntaba, era curioso pero lo suficiente, y totalmente independiente", confesó.

Julián Álvarez en su infancia.

Además, añadió: "Me llamó la atención la forma en que se administraba sus tiempos y espacios para poder terminar las tareas, y si un compañero no había terminado él prestaba su ayuda con solidaridad". Sin embargo, la maestra también confesó un detalle que nadie esperaba. "Todos le decían Arañita, pero a mí no me gustaba: conmigo en el aula quería que lo llamaran por su nombre", culminó.

El significativo regalo de Julián Álvarez a su primer entrenador

Pese a que hoy en día triunfa como una estrella del fútbol internacional, Julián Álvarez no se olvida de sus orígenes. Esto quedó demostrado en el 2020, cuando, luego de dos años de triunfo en River, decidió hacerle un especial regalo a Hugo Rafael Varas, su primer entrenador en Calchín.

Julián Álvarez decidió regalarle una camioneta Kangoo cero kilómetro a su querido entrenador, un vehículo que le serviría para seguir desempeñando su trabajo principal en Córdoba. Resulta que Varas trabaja como repartidor de alimentos en la ciudad de Calchín y este auto, utilizado generalmente para carga, le sirvió muchísimo desde aquel entonces.