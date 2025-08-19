Tigre vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El juego entre Tigre e Independiente Riv. (M) se disputará el próximo viernes 22 de agosto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Independiente Riv. (M)

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre ganó por 2-1 el juego pasado ante Racing Club. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) cayó 0 a 3 ante Boca Juniors. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Tigre lo ganó por 1 a 4.





Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigre e Independiente Riv. (M), según país