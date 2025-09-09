Newell`s vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se jugará el próximo viernes 12 de septiembre a las 21:15 (hora Argentina).

Así llegan Newell`s y Atlético Tucumán

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Barracas Central. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán viene de caer en su estadio ante Gimnasia por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 4 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Newell`s resultó vencedor por 1 a 2.





Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Belgrano: 22 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Estudiantes: 30 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs River Plate: 20 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Vélez: 29 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Horario Newell`s y Atlético Tucumán, según país