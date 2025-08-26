Instituto vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Por la fecha 7 del Clausura, Independiente e Instituto se enfrentan el viernes 29 de agosto desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio el Olímpico de Córdoba.
Así llegan Instituto y Independiente
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura
Instituto no pudo ante San Lorenzo en el Pedro Bidegain. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 1 a sus rivales.
Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura
Independiente tiene pendiente su enfrentamiento con Platense que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Instituto: 29 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto e Independiente, según país
- Argentina: 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas