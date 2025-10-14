Argentinos Juniors vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Argentinos Juniors recibirá a Newell`s, en el marco de la fecha 13 del Clausura, el próximo viernes 17 de octubre a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio el Semillero del Mundo.
Así llegan Argentinos Juniors y Newell`s
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura
Argentinos Juniors sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Defensa y Justicia. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 3 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura
Newell`s obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Tigre. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 10 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Newell`s, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas