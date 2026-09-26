Por qué Aníbal Moreno no juega en River y cuándo regresará

Los equipos tienen una columna vertebral que es fundamental para armar el once titular y una de las posiciones más importantes es la del volante central. No solo porque se encarga de recuperar el balón, sino que marca los tiempos de juego. La ausencia de Aníbal Moreno es una situación que comienza a preocupar en River Plate y mucho más cuando pasan los días y sigue sin formar parte de los ensayos formales que Leonardo Ponzio realiza en los entrenamientos.

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"Aníbal Moreno sigue intensificando su puesta a punto y, si bien es complicado determinar si estará listo para la reanudación, al ser una lesión de tiempos de recuperación poco certeros, la idea es que la próxima semana pueda realizar completas las tareas con el grupo. De ser así, crecerán sus chances", expresó el periodista Juan Cortese en su cuenta de X (ex Twitter).

El volante dispone de una discopatía lumbar que se le generó la noche en la que el Millonario quedó afuera de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. Esto provoca que el cuerpo médico decida no acelerar los tiempos y lo examine cada día para determinar si se encuentra en condiciones de entrenar a la par de sus compañeros o cualquier roce puede provocar que los tiempos de recuperación se extiendan más de lo esperado.

Para entender el tiempo de demora en el regreso de Moreno es necesario comprender que padece una lesión que está vinculada con el desgaste de los discos intervertebrales ubicados en la parte baja de la espalda. Es por ello que se trata de una zona sensible que debe ser tratada con kinesiología y una rehabilitación progresiva. Similar a lo que Edinson Cavani sufrió en Boca, que dependiendo de la jornada podía moverse a la par del plantel, pero no estaba en condiciones de ser convocado a los partidos porque un golpe podía generar que el cuadro empeorara un poco más.

Es por ello que el volante central se encuentra en un punto donde cualquier tipo de dolor puede generar que el proceso de rehabilitación comience de vuelta. Lo que permite pensar que Fausto Vera continuará como titular en los siguientes partidos del calendario del Torneo Clausura.

Juan Carlos Portillo, uno que comenzó a recuperarse en River

Por otro lado, la buena noticia de la jornada es producto de una foto que difundieron desde River, en donde se puede apreciar que Portillo se encuentra trabajando con el balón. Hay que recordar que sufrió una rotura de ligamentos cruzados y que la misma demanda un paso por el quirófano, como también un tiempo de recuperación estimado de seis meses, más otros dos de reacondicionamiento físico.

Se estima que el exvolante central de Talleres de Córdoba podría estar en condiciones de sumar minutos recién a finales de octubre. La idea no es apurarlo porque un largo proceso de inactividad puede dar lugar a la presencia de lesiones musculares, como desgarros, o exponer a la rodilla a una posible lesión que estiraría el regreso hacia el comienzo de la temporada 2027.