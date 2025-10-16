Brasil se enfrentará a Senegal y Túnez en los amistosos de noviembre en Europa

ters) -Brasil completará su calendario de 2025 con dos partidos amistosos en Europa en noviembre, enfrentando a Senegal y Túnez, como parte de su preparación para el Mundial del próximo año, anunció el jueves la Federación Brasileña de Fútbol (CBF).
Los pentacampeones del mundo, dirigidos por Carlo Ancelotti, se enfrentarán a Senegal el 15 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres, y tres días después se medirán con Túnez en Lille, Francia.
Brasil viene de golear 5-0 a Corea del Sur y caer 3-2 con Japón este mes.
De cara a marzo de 2026, la CBF dijo que la próxima serie de amistosos de Brasil será probablemente frente naciones europeas de primer nivel, con Estados Unidos como sede prevista.
Ancelotti no ha dejado de poner en práctica su visión de la selección y ha hecho hincapié en la importancia de adaptarse a diversos retos tácticos, especialmente de equipos de otros continentes.
Los próximos amistosos, frente Senegal y Túnez, servirán para poner a prueba la preparación de Brasil ante dos de las selecciones más potentes de África.
Senegal cuenta con una plantilla formidable, en la que destacan Sadio Mané, Nicolas Jackson y Kalidou Koulibaly. Los senegaleses superaron 4-2 a Brasil en su más reciente enfrentamiento, un amistoso disputado en Lisboa hace dos años.
Túnez, por su parte, se caracteriza por su organización defensiva y por su rendimiento constante en las competiciones africanas.
