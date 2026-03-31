Paraguay cae ante Marruecos 2-1 en amistoso preparatorio al Mundial

Bilal El Khannouss de Marruecos celebra el primer gol ante Paraguay con Chemsdine Talbi

La selección ​de fútbol de Paraguay cayó el martes 2-1 ante un superior Marruecos en su segundo partido amistoso ‌de la fecha FIFA de ‌marzo, que le sirvió como preparación para el Mundial que arranca en junio.

Bilal El Khannouss abrió el marcador a los 48 minutos y Neil El Aynaoui aumentó la ventaja para Marruecos a los 53. Paraguay descontó por intermedio de Gustavo Caballero al cierre del choque disputado en el ​estadio Bollaert-Delelis de la ⁠ciudad francesa de Lens.

El conjunto africano asumió el protagonismo ‌a partir de la posesión en el ⁠primer tiempo, aunque sin profundidad para ⁠romper el orden defensivo paraguayo. A pesar del dominio de su rival, Paraguay logró generar la situación más clara de la ⁠etapa.

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A los 20 minutos, el atacante Julio Enciso ​desbordó por izquierda y asistió a su ‌compañero Juan Cáceres, cuyo remate fue ‌contenido por el portero marroquí Yassine Bono, quien luego ⁠volvió a responder ante el rebote de Damián Bobadilla.

Con mayor control territorial pero pocas ocasiones, Marruecos no logró traducir su dominio en el marcador, mientras Paraguay sostuvo el ​cero hasta ‌el descanso.

El panorama cambió en el segundo tiempo, cuando el equipo marroquí anotó dos goles en los primeros minutos de juego.

En la primera anotación, el defensor paraguayo Junior Alonso quedó en inferioridad ante el ⁠dos contra uno de Yassine Gessime y Achraf Hakimi, quien lanzó un centro a El Khannouss. El mediocampista del VfB Stuttgart definió con un derechazo alto e imposible para el guardameta Orlando Gill.

Marruecos aumentó la diferencia con una jugada similar en la que Junior Alonso no logró replegar y Omar Alderete quedó expuesto ‌ante Gessime y Hakimi. La asistencia fue para El Aynaoui, que apareció en la boca del arco para empujar el balón y sellar el segundo.

Paraguay no bajó los brazos y sostuvo la presión hasta encontrar el descuento. Cáceres envió un centro ‌pasado al corazón del área, donde apareció Caballero para conectar un golpe de cabeza que dejó sin chances a Bono.

Paraguay integra el ‌Grupo D del ⁠Mundial con el coanfitrión Estados Unidos, Australia y el ganador de la repesca entre Turquía ​y Kosovo que se definía más tarde el martes, mientras que Marruecos jugará en el Grupo C ante Brasil, Haití y Escocia.

Con información de Reuters