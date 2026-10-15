Alpine en jaque: "Perdemos dinero", la frase de Renault que encendió alarmas en la F1

Alpine había tenido un buen inicio en la nueva era de la Fórmula 1, con un rendimiento que lo posicionó como líder de la zona media e incluso le sirvió para competirle a Red Bull en las primeras fechas. Sin embargo, la tardanza en las actualizaciones pasaron factura y el equipo, en lugar de avanzar, retrocedió, algo que terminó afectando al Grupo Renault, cuyo director se refirió a las pérdidas económicas que se producen por la falta de resultados.

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En declaraciones rescatadas por Soy Motor, François Provost habló sobre la situación económica de Alpine, que no llega a cubrir los costos de competir ante la falta de visibilidad televisiva. La charla filtrada con Emmanuel Macron exhibió que el mero hecho de formar parte de la grilla no alcanza para generar ganancias en lo comercial, sino que la clave está en ser protagonista de las carreras en las primeras posiciones.

“Para tener repercusión en televisión hay que estar entre los tres o cuatro primeros. Si estás entre los tres o cuatro primeros, ahí sí tienes mucha más repercusión”, había lanzado el ejecutivo del Grupo Renault. En el contexto actual, Alpine no ha generado resultados en las últimos fechas y está sexto en la tabla por debajo del segundo equipo de Red Bull, lo cual afecta en cierta medida el comportamiento de los consumidores, que prefieren los productos de las marcas líderes.

A pesar de esto, en la segunda parte del diálogo con el presidente de Francia, Provost advirtió que la realidad económica no suele expresarse en público, por lo que la firma decide seguir apostando a tener presencia en la F1. “Por eso seguimos apostando. Vale, perdemos dinero y todo eso, pero bueno, hay que tener ambición”, agregó el francés, que ya dio un paso al costado al dejar de producir los motores para el A526.

De hecho, Renault se despidió de la máxima categoría a finales del 2025 tras el arribo de Flavio Briatore, quien se encargó de gestionar el acuerdo de asociación con Mercedes para que la marca alemana provea los motores y las cajas de cambio a partir de este 2026. El resultado es que Alpine es mucho más competitivo que en años anteriores, aunque claramente todavía le quedan aspectos por resolver a pesar de contar con un buen motor.

Alpine está a 32 puntos de Racing Bulls.

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