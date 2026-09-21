Alpine concretó el fichaje de una persona clave en la era dorada de Mercedes en la Fórmula 1

Si bien Mercedes lidera ahora mismo la nueva era de la Fórmula 1, lo cierto es que su era dorada se dio en el inicio de la era híbrida, cuando logró una seguidilla de ocho campeonatos del mundo entre 2014 y 2021. Durante ese lapso que se cerró con la derrota de Lewis Hamilton en Abu Dhabi ante Max Verstappen, una de las personas clave en la estructura germana era Mike Elliott, el nuevo ingeniero que contrató Alpine.

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El británico con 23 años de experiencia en la máxima categoría fue presentado este fin de semana como el nuevo director técnico de la escudería francesa con el objetivo de fortalecer al equipo. La noticia se hizo oficial mediante un comunicado de Alpine, en el que se confirmó que el ingeniero comenzará a trabajar esta semana en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán que se disputará en el Circuito callejero de Bakú.

“BWT Alpine Formula One Team anuncia hoy que Mike Elliott se une al equipo como Director Técnico. Elliott se une al equipo para liderar y supervisar las funciones técnicas e ingenieriles en la fábrica del equipo en Enstone”, informaron en las redes sociales de Alpine. En este sentido, el fichaje del inglés llega en un momento clave en la lucha por la zona media de la tabla de constructores que los franceses mantienen con Racing Bulls.

El equipo galo se había mantenido en el Top-5 de la F1 2026 hasta el GP de Hungría, momento en el que los italianos se adelantaron como consecuencia de las actualizaciones propias y la falta de mejoras en Enstone. Si bien la distancia era mayor hasta hace unos días, ahora la diferencia es de 17 puntos después del séptimo lugar que obtuvo Franco Colapinto en el pasado GP de España.

Cabe mencionar que Elliot abandonó la estructura de Mercedes en 2023, ocasión en la que Toto Wolff, director de la escudería alemana, remarcó la importancia que había tenido el ingeniero en la era dorada del equipo. Por consiguiente, al haber pasado más de un año desde su salida, el británico no tendrá que esperar para ponerse manos a la obra en Alpine y está habilitado para incorporarse de manera inmediata.

Elliott ya se encuentra trabajando con el equipo de Enstone.

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